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Amasya’da kamyonetler çarpıştı: Biri çocuk altı kişi yaralandı

Amasya’nın Suluova ilçesinde, 2 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1’i çocuk 6 kişi yaralandı. Kazada yaralanan çocuğun kamyoneti yola savruldu

android-time 09:47 30 Temmuz 2018
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Amasya’da kamyonetler çarpıştı: Biri çocuk altı kişi yaralandı
Amasya’nın Suluova ilçesinde, 2 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1’i çocuk 6 kişi yaralandı. Kazada yaralanan çocuğun kamyoneti yola savruldu

Amasya’dan Samsun yönüne giden Ahmet Toprak’ın kullandığı 05 AT 054 plakalı hafif ticari araç ile Halil İbrahim Bal yönetimindeki 35 JD 855 plakalı kamyonet, Otobüs Terminali kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi.

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Kazada, devrilen araçtaki sürücü ile Zeynep Demir, Nurşen Toprak, 16 aylık Burce Hazar Demir ve kamyonet sürücüsü Halil İbrahim Bal ile yanındaki Sercan Kaya yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.Bir süre kapalı kalan yol, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

AA

Son güncelleme: android-time 09:5630.07.2018
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