Amerikalı vakıftan FBI ajanlarına ve savcılara Hakan Atilla ödülü

ABD’de faaliyet gösteren Demokrasileri Savunma Vakfı (FDD) Reza Zarrab ve Halkbank soruşturmasını yürüten FBI ajanlarına ve soruşturmaya bakan savcılara özel ödül verdi.

Türkiye’nin uluslarası itibarını etkileyecek düzeyde bir soruşturma ile gündeme gelen FBI ajanları ve New York Güney Bölgesi savcılık ekibine ödül verildi. Ödül alanlar arasında Atilla'yı tutuklayan FBI ajanı McReynolds da yer aldı.

Vafkın sosyal medyadan paylaştığı ödül törenine ait fotoğrafta, FBI ajanları ve savcılık çalışanlarına ‘Atilla davasında gösterdikleri cesaret nedeniyle’ ödül verildiği vurgulandı.

ATİLLA’NIN CEZASI

ABD’deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, davaya bakan Yargıç Richard Berman’ın açıkladığı karara göre 32 ay (2 yıl 8 ay) hapis cezası aldı.Davanın yargıcı Berman, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde yargılanan Attila hakkındaki kararını açıkladı.Sabah saatlerinde başlayan ceza duruşmasının sonunda açıklanan karara göre Atilla, 32 ay hapis cezası aldı. Yaklaşık 14 aydır hapiste bulunan Atilla’nın hapiste geçirdiği sürenin 32 aydan düşüleceği bildirildi.Öte yandan Atilla’nın kalan 18 aylık cezası üzerinden de iyi halden dolayı ceza indirimi yapılması öngörülüyor.