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Ana kucağında eylem

İflas kararı alarak mağazalarını kapatan ünlü bir süpermarket zincirinin çalışanları, haklarını almak için aile boyu eylem yaptı. Ulus Atatürk Heykeli önünde pankart açan işçiler, eyleme küçük çocukları ile geldi. 20 aylık Sıla Yağmur bebek annesi Aysun Akay’ın kucağında, küçük Ahmet Can ise, babası Murat Çelebi’nin sırtında eyleme katıldı.

Yavuz ALATAN
android-time 15:34 31 Mart 2018
Haberler Gündem
Ana kucağında eylem
İflas kararı alarak mağazalarını kapatan ünlü bir süpermarket zincirinin çalışanları, haklarını almak için aile boyu eylem yaptı. Ulus Atatürk Heykeli önünde pankart açan işçiler, eyleme küçük çocukları ile geldi. 20 aylık Sıla Yağmur bebek annesi Aysun Akay’ın kucağında, küçük Ahmet Can ise, babası Murat Çelebi’nin sırtında eyleme katıldı.

İflas sonrası yasal hak, tazminat ve diğer ücretlerini alamadıklarını belirten çalışanlar, ‘'Haklarımızı Gasp Ettirmeyeceğiz” pankartı da açtı.

FOTO:SÖZCÜ YAVUZ ALATAN

FOTO:SÖZCÜ YAVUZ ALATAN

Çalışanlar, “Yıllarca üye olduğumuz Tez-Koop-İş Sendikası da bu süreçte yanımızda olmadı. Bu hileli iflas… Mücadelemiz sürecek'' dediler.

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