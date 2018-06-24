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Anadolu Ajansı’nın sonuçlarına büyük tepki

Anadolu Ajansı'nın duyurduğu ilk seçim sonuçlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu yüzde 60 olarak gösterildi. Vatandaş AA'nın seçim sonuçlarına sosyal medyadan tepki gösterdi. AA'nın test yayını olduğu söylenen seçimden birkaç gün önceki bir 'test ekranı'nda Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53 olarak gösteriliyordu.

Sozcu.com.tr
android-time 19:17 24 Haziran 2018
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Anadolu Ajansı’nın sonuçlarına büyük tepki
Anadolu Ajansı'nın duyurduğu ilk seçim sonuçlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu yüzde 60 olarak gösterildi. Vatandaş AA'nın seçim sonuçlarına sosyal medyadan tepki gösterdi. AA'nın test yayını olduğu söylenen seçimden birkaç gün önceki bir 'test ekranı'nda Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53 olarak gösteriliyordu.

Anadolu Ajansı'nın Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarını açıklamaya başlarken Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunu yüzde 60'la ilk olarak duyurması sosyal medyada büyük tepki çekti.
İşte Vatandaşın Anadolu Ajansı sonuçlarına tepkisi:

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Seçimlerden bir kaç gün önce TVNET yayınında Anadolu Ajansı’nın ‘test yayını’ olduğu söylenen bir görüntü çıktı. Bu görüntüye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzde 53, CHP Genel Başkanı Muharrem İnce yüzde 26, Meral Akşener ise yüzde 12 oy alıyordu.

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BOZDAĞ: AA HİÇBİR SEÇİMDE YANLIŞ VEYA EKSİK SONUÇ VERMEMİŞTİR

AA’ya yönelik eleştirilere son dakika açıklamasıyla yanıt veren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Bu seçim ve önceki seçimlerde AA, yanlış veya eksik sonuç hiçbir vakit vermemiştir. Aksini iddia, alenen AA'ya iftiradır.” ifadelerini kullandı.

“Seçimi kaybedeceğini daha sandıklar açılmadan anlayan CHP ve adayı, YSK’yi ve Anadolu Ajansını hem tehdit ediyor hem de hedef gösteriyor.” diyen Bozdağ, “Yalanlar, iftiralar, tehditler ve tahrikler herkese zarar verir ama milletin iradesiyle oluşan seçim sonuçlarını değiştirmez, değiştiremez.” şeklinde konuştu.

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Son güncelleme: android-time 22:4824.06.2018
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