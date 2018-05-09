Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Anadolu Üniversitesi’nde ortalık karıştı

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nin bölünmesine tepki göstererek kantinde açıklama yapan öğrenciler ile özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

android-time 18:42 9 Mayıs 2018
Haberler Gündem
Anadolu Üniversitesi’nde ortalık karıştı
Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nin bölünmesine tepki göstererek kantinde açıklama yapan öğrenciler ile özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

Yunus Emre Kampüsü’ndeki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kantininde bir grup öğrenci, Yükseköğretim Kurulu Değişiklik Tasarısı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesinin ardından, Anadolu Üniversitesi’nin bölünerek Eskişehir Teknik Üniversite’nin kurulacağını belirtti.

 

İLGİLİ HABERÜniversiteler bölündü, 20 yeni üniversite kuruluyorÜniversiteler bölündü, 20 yeni üniversite kuruluyor

Bölünmeye karşı açıklama yapan öğrencilere, kantine gelen üniversitenin özel güvenlik görevlileri müdahalede bulundu. Yaşanan arbedenin ardından öğrenciler kantinden çıkarıldı. Gerginlik ve arbede anları öğrenciler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.  DHA

Son güncelleme: android-time 21:2109.05.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar