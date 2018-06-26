Anahtarı üstünde bırakınca iki dakika içinde şoku yaşadı

İstanbul’da mermer boşaltmak için geldiği adrese kamyoneti park ederek anahtarı üzerinde bırakıp gitti. İki dakika sonra ise aracı çalındı.

İlginç olay 26 Mayıs Günü Ümraniye’de saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Nakliye işi yapan 50 yaşındaki Mustafa Güneş (50) isimli vatandaş, 110 bin liralık mermeri Ümraniye Dudullu'da bir adrese getirdi. Adresi doğruluğunu teyit etmek için kamyonetinde inen Güneş, anahtarı da araç üzerinde bıraktı. İki dakika sonra aracı bıraktığı yere dönen Mustafa Güneş, hayatının şokunu yaşadı. Aracının yerinde olmadığını gören Güneş hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucu kimliği belirlenen şüpheli takibe alındı. Yapılan takiplerin ardından ekipler, şüpheli Murat K.’yı (30) yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet’teki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. ARACIN ÇALINMA ANI KAMERADA Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kamyonetin yanından geçen şüpheli anahtarı görünce harekete geçiyor. Önce kamyonetin etrafında dolaşan şüpheli ardından kamyonete binip olay yerinden kaçıyor.