Anaokulundaki öğretmen dehşeti iddianamede

İstanbul Tuzla’daki özel bir anaokulunda öğretmenlerin öğrencilere şiddet uyguladığı, kız ve erkek çocukların yarı çıplak halde topluca tuvalete götürüldüğüne ilişkin görüntülerin ortaya çıkması üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, müştekilerden Zeynep Atasever'in oğlu R.M.A., (4) okulun sahibi ve aynı zamanda öğretmenlik yapan Güler M.’nin kendilerine kötü davrandığını, sürekli bağırıp saçını çektiğini söyledi. Bunun üzerine anne, hem iş ihtiyacı nedeniyle hem de çocuğunun gözünün önünde olmasını istediği için geçtiğimiz yıl eylül ayında anaokulunda işe başladı.

ANNE OKULDA İŞE BAŞLADI

Anne Zeynep Atasever, 2018 yılının Ocak ayında şüpheli Güler Mert'in çocuklara karşı kötü muamelede bulunduğunu, yarı çıplak vaziyette hep birlikte tuvalete soktuğunu kayıt altına alarak, videoları diğer velilere gönderdi ve şikayetçi oldu.

ANNENİN KAYDETTİĞİ GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Müştekiler Zeynep Atasever ve Gözde A. tarafından verilen görüntü, ses ve fotoğrafların incelenmesi sonucu, şüpheli Güler Mert'in sınıfta ders sırasında öğrencilere karşı sert bir üslup kullandığı, sürekli olarak kızgın ve yüksek ses tonuyla konuştuğu tespit edildi.

YARI ÇIPLAK VAZİYETTE TUVALETE GÖTÜRMÜŞ

Öte yandan kız ve erkek öğrencileri kendi aralarında toplu halde tuvalete göndererek alt tarafları çıplak vaziyette tuvaletin önünde sırada beklettiği, bazı öğrencilerin tuvalet ihtiyacını gideren öğrencilerin yanında alt tarafları çıplak olarak durmalarına engel olmadığı

“SÜREKLİ ‘GÜLER'E SÖYLEME BABA' DİYOR”

Müşteki Şener E. ise oğlu B.E.'nin (3) sürekli el tırnaklarıyla oynaması, altını ıslatması ve bir şey olduğunda “Güler'e söyleme baba” sözlerinden şüphelendiğini söyledi. Diğer müşteki Arzu B. de kızı C.B.'nin (4) bazı geceler uykusundan kalkarak duvar dibine çöküp “yapma yapma” diye seslendiğini, kızının gördüğü şiddet nedeniyle bu şekilde davrandığını anladığını beyan etti.

‘BANA KOMPLO KURDULAR'

Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli Güler M. ise savcılıktaki ifadesinde, müştekilerden Gözde A. ve eşi İbrahim A.'nın kendisini arayarak, “medya seni arıyor” dediğini ve akşam televizyonlarda kendisini gördüğünü anlattı. Görüntülerin eski çalışanı Zeynep Atasever tarafından çocukların ihtiyacını gidermek görevini yaptığı sırada art niyetli olarak çekildiğini düşündüğünü belirten şüpheli Güler M., çocukların tek tek öğretmen eşliğinde tuvalete gittiğini, akraba olan müştekiler Zeynep Atasever ile Kader Ç.'nin velileri de etkileyerek kendisine komplo kurduğunu ve ticari hayatını bitirdiğini söyledi.

Savcılık, şüpheli Güler Mert'in “kötü muamele” suçundan 1 yıl 3 aydan 1 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Şüpheli Güler M. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.