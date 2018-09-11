Ani yağışlara dikkat! Cuma gününe kadar sürecek… | Meteoroloji’den son dakika hava durumu haberleri

Marmara Bölgesi'ni ve yurdun kuzey bölgelerini etkileyen yağışlar cuma gününe kadar etkisini göstermeye devam edecek. Hava sıcaklıkları İstanbul'da bugün gece saatlerinde 20 derecenin altına inecek. Yağışlı ve bulutlu havayla birlikte birçok şehirde hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak. Yağışlı hava perşembe ve cuma günleri Ege ve iç kesimlerde de yağış bırakacak...

Sağanaklar bitmiyor hava sıcaklıkları adım adım düşüyor. Meteoroloji’nin son dakika tahminlerine göre İstanbul bu gece 20 derecenin altını görecek, serin hava kendini hisettirecek.

YAĞIŞLAR HAFTA SONUNA KADAR SÜRECEK

Bugün ve yarın yurdun kuzey kesimlerini etkileyecek olan yağışlı hava perşembe ve cuma yurdun büyük kısmına yayılacak. Cumartesi günü etki alanı daralacak olan yağışların etkisi azalacak.

BİRÇOK İLE BUGÜN İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Ankara'nın kuzey ve doğusu ile Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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MARMARA

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri ile İstanbul çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KOCAELI °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DENIZLI °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MANISA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Hatay’ın kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri (Toroslar mevkii) ve Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSIN °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri ile Ankara’nın kuzey ve doğusu ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

CANKIRI °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKISEHIR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABUK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORDU °C, 25°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleri ile Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZIANTEP °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SANLIURFA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SIIRT °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu