Tüm yurtta 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs 1919... Bir ulusun kurtuluşu, yeniden doğuşu için başlatılan mücadelenin ilk adımının atıldığı tarihi gün. Türkiye bağımsızlığına giden yolda atılan o ilk adımı her 19 Mayıs'ta artan bir minnet duygusuyla meydanlarda kutluyor. Ellerinde Türk bayraklarıyla Ata'sına koşan gençlerden, gazisine, yaşlısından, çocuğuna. Saygı ve özlemle...

Anıtkabir

Başkentte ilk tören, Anıtkabir’de yapıldı. Tören öncesi yüzlerce öğrenci, ellerinde Türk bayraklarıyla Anıtkabir önünde toplandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindekiler, Aslanlı Yol’dan yürüyerek, Anıtkabir’e girdi. Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan Bak, buradan Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.







DOĞAR DOĞMAZ ATA'YA…

Anıtkabir'i ziyarete gelenler arasında annesinin kucağında yeni doğmuş bir bebeğin de olduğu görüldü. Kundaktaki bebek, yüzlerce genç ile birlikte Anıtkabir'e giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de ilgisini çekti. Bebeğin annesi ile konuşan ve bebeği severek elini öpen Akşener ‘'Sadece 7''den 70'e değil, halkımız kundaktan 70'e kadar Ata'sına koşuyor'' dedi.

Bakan Bak, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığınız istiklal mücadelesi, Türk tarihinin en büyük dönüm noktalarından biri olmuştur. O gün Samsun'da yaktığınız istiklal meşalesi aziz milletimizin gönlünde hala ilk günkü aşkla yanmaya devam etmektedir. Dün düşman işgalinden kurtulurken vatan müdafaasına koşan gençlerin yerini, bugün aynı ruhla onların izinden giden istiklal sevdalısı gençler almıştır.



Türkiye'yi işaret ettiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma davasında mücadeleye ve çalışmaya gençlerimiz ile omuz omuza devam ediyoruz. Gençlere armağanınız olan 18 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle başta zat-ı aliniz olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun”

Bakan Bak daha sonra, Anıtkabir önünde toplanan öğrencilerin yanına geçerek, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Konya

Konya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan tören, Gençlik Yürüyüşü’nün ardından Kültür Park'ta devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra çeşitli gösteriler sunuldu. Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından, öğrenciler spor gösterileri sundu. Program uluslararası spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile son buldu.

İLGİLİ HABER Meral Akşener Anıtkabir'de

SAMSUN

Samsun'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlanıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 99 yıl önce Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere Samsun’a gelişini temsil eden Türk bayrağı askerler tarafından karaya çıkarıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarıyla birlikte milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a gelişinin 99'uncu yıl dönümünde kentte 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları da başladı. Ilk olarak İlkadım ilçesindeki Anıt Park içinde bulunan Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Burada saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Müdürü Ahmet Gürol Karayılmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Kutlamalar daha sonra Tütün İskelesi önündeki Kurtuluş Yolu'nda devam etti. Halk oyunu gösterisi büyük beğeni topladı. Ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıkışını temsilen Türk bayrağı askerler tarafından karaya çıkarılarak deniz subayı tarafından öpülüp gençlere teslim edildi. Gençler de Türk bayrağını öperek teslim aldı. Türk bayrağının Tütün İskelesi'nden karaya çıkarılmasının ardından buradaki program sona erdi.

MERSİN

Mersin’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törenle kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, özel sporcuların halk oyunları gösterisi ile devam etti. Öğrencilerin şiir okuduğu ve Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterilerini gerçekleştirdiği törende, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı sporcuların trambolin gösterileri nefesleri kesti. Tören, karate ekibinin şovuyla son buldu.

Törene, Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcisi, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



TAKSİM

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda tören düzenlendi.CHP temsilcileri, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü temsilcilerinin, kendi çelenklerini bıraktıktan sonra tören alanından ayrılmalarını alkışlarla protesto etti.



19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, Cumhuriyet Anıtı’nda tören düzenlendi. Törene, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, CHP ve DSP temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, tören alanına girenleri tek tek aradı. Etkinlik programının açıklanmasının ardından başlayan törende, ilk olarak, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü çelengi Cumhuriyet Anıtı önüne konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Cemal Reşit Rey Konser Salonunda, İstanbul Valisi Vasip Şahin’in de katılımıyla bir etkinlik düzenleneceği anonsu yapıldı. Bunun ardından, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü temsilcileri, tören alanından ayrıldı. CHP temsilcileri durumu alkışlarla protesto etti.

CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Bekir Özcan, Atatürk’ün Samsun’a çıkmasının ardından 99 yıl geçtiğini hatırlatarak “Yani, bugün, parça parça bölünmüş Anadolu’nun biraraya getirildiği gündür. O yüzden, siz anıta çelengi bırakıp kaçamazsınız. O yüzden bu bayramlar halka mal olmuştur. Halkla beraber kutlanmalıdır” dedi. CHP ve DSP temsilcileri daha sonra, kendi çelenklerini anıta bıraktı.

MUŞ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye genelinde olduğu gibi Muş'ta düzenlenen etkinliklerle kutlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında hükümet konağı önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk koyma programı düzenlendi. Sonrasında Muş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünde toplanan sporcu ile antrenörler, İstasyon Caddesi üzerinden Muş Valiliği'ne kadar yürüyüş yaptı.



Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene; Muş Valisi Aziz Yıldırım, Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Emirhan Karakaya, Muş Gençlik Merkezi Müdürü Murat Karataş, kamu kurum amirleri, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen kutlama programında günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Muş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Emirhan Karakaya, “Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 99. yıldönümünü kutluyoruz. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz özgüveni yüksek, milli şuur ve karakter sahibi gençlerimizin 19 Mayıs ruhunu anlamalarına, özümsemelerine ve bu ruha sahip çıkarak vatanını, bayrağını temsil etmelerine büyük önem veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilelebet payidar kalması için ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 17'sini oluşturan biz gençler, üstümüze düşen görev ve sorumluluğun bilincindeyiz. Bizler ülkemizin gerek içinde gerekse dışında tehdit amaçlı oluşabilecek her türlü teröre, şiddete ve kör ideolojilere hiçbir surette prim vermeyeceğiz. Bu günü vesile kılarak başta Gazı Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Aziz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad eder, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı tebrik ederim” dedi.

Karakaya'nın konuşmasının ardından milli sporcunun Muş Valisi Aziz Yıldırım'a ay yıldızlı bayrak vermesinin ardından tekvando ve eskrim gibi çeşitli spor branşında gösteriler yapıldı.

BALIKESİR



19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için ilk etkinlik Balıkesir Tren Garı önünde başladı. Gar önünde toplanan öğrenciler dev Türk bayrağı açarak Atatürk Anıtı’na kadar protokol üyeleri ile birlikte yürüdü. Burada düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu Atatürk Anıtına çelenk sundu.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlikler Kurtdereli Spor Salonunda devam etti. Burada ki etkinliklere Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan ve prptokol üyeleri katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu yaptığı konuşmada “19 Mayıs, Kurtuluş meşalesinin Samsun'da yakılarak, elden ele gönülden gönüle dolaştırıldığı gündür. 19 Mayıs, Aziz milletin inanarak yola koyulduğu, kutlu mücadelesinin başlangıcıdır. 9 Mayıs, Türk millî kurtuluş hareketinin doğuşu ve büyük bağımsızlık yürüyüşünün adıdır. 19 Mayıs, Yeni Türk devletinin çağdaş değerlerle dünya da yerini almasıdır. 19 Mayıs, Necip milletimizin onurlu mücadelesinin yeniden şahlanışıdır. 19 Mayıs, 23 Nisan, 30 Ağustos, 29 Ekim haykırışının kaynağıdır”dedi.

Konuşmanın ardından etkinlik şiirlerin okunması, müzik dinletisi, halk oyunları gösterileri, sinevizyon sunumu ile devam etti. Program “Gençlerden geleceğe mektup yarışması”, şiir ve türkü yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

İZMİR

İzmir’de, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi törenlerle kutlandı. Kendilerine armağan edilen günün coşkusunu yaşayan gençler, gösterilerini sundu.

İzmir’deki 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları saat 08.30’da Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu’nun çelenk bırakmasıyla başladı. Ardından, öğrencilerin gösterilerinin yer aldığı kutlamalar aynı meydanda yapıldı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sırrı Aydoğan’ın tören alanına gelmesiyle kutlamalara başlandı. Kutlamalara, AK Parti ve CHP’li milletvekillerinin yanı sıra çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri de katıldı.

İL MÜDÜRÜ ÖĞRENCİLERE SESLENDİ

Düzenlenen kutlama töreninde öğrencilere seslenen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, “Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışı, milletimizin varlığını güçlendiren, umutlarını canlandıran, makus talihimizi değiştiren, yolumuzu aydınlatan, istiklal mücadelesini fiilen başlatan, yeni bir devletin kuruluşu yolunda atılan onurlu bir ilk adımdır. Bu yönüyle 19 Mayıs, milletin bağımsızlık inancından, vatan sevgisinden, hür ve müstakil yaşama kararlılığından güç alınarak işgale, zulme, emperyalist güçlere karşı verilen bir mücadele, geleceğimizin metni olan cumhuriyetimizin ön sözüdür” dedi. Nüammer Uslu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “İyi gününde bir araya gelip heyecanını ve coşkusunu paylaşarak çoğaltan Türk milleti, yeri geldiğinde tarihin en çetin sınavlarında kederde ve acıda birleşmeyi bilmiş bu sınavların üstesinden gelmiştir. Yine bunun en güzel örneğini, 15 Temmuz’da hain FETÖ darbe girişiminde milletimizin ve özellikle gençlerimizin hainlere karşı göstermiş olduğu o kahramanca vatan mücadelesiyle bir kez daha yaşamış olduk.”

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Uslu’nun konuşmasından sonra, öğrenciler adına konuşmalar yapıldı. Kentteki farklı okullardan ve kulüplerden öğrenciler ile gençler, jimnastik ve trambolin gösterileri sundu. Ayrıca ‘Anadan Ataya Bisiklet Turu’na katılan sporcular, Vali Erol Ayyıldız’a Türk bayrağı verdi. ‘Adım Adım Anadolu’ gösterisi ve paramotor geçişinin ardından törene katılan öğrenciler alanda, Türk bayrağı ile Atatürk posterini açtı, Onuncu Yıl Marşı’nı okudu. Törenin bitmesinden sonra ise alanda İzmir Marşı çalındı. Gösteriler, büyük ilgiyle izlendi. Gösteriler sırasında çalınan hareketli parçalar, protokol üyeleri ve töreni izlemeyele gelenleri de eğlendirdi.



TRABZON

9 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Valilik önündeki tören alanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Törene Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende protokol üyelerince kentte çeşitli yarışmalarda başarı elde eden sporcular ve öğrencilere ödülleri verildi. Tören öğrencilerin halk oyunları ve spor gösterileriyle devam etti.



ARTVİN

Artvin Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim'in çelenk sunumuyla başlayan kutlamalar kapsamında Artvin Garnizon Şehitliği'nden törenlerin yapılacağı Milli İrade Meydanı'na kadar gerçekleştirilen ‘Gençlik Yürüyüşü' düzenlendi. Yürüyüşte Artvin Gençlik Merkezi öğrencileri dev Türk Bayrağı taşıdı. Artvin Valisi Ömer Doğanay, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Cengiz Çerçi, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrencilerin katılımıyla Milli İrade Meydanı'nda yapılan törende saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Törende protokol üyelerince düzenlenen şampiyonalarda başarı elde eden sporcular ve kulüplerine ödülleri verildi. Sporcuların, tekvando ve karate gösterimiyle tören sona erdi.



DİYARBAKIR

Diyarbakır’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı valilik önünde yapılan etkinliklerle kutlandı. Geniş güvenlik önemleri altında düzenlenen kutlama programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumali Atilla, AK Parti milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Ebubekir Bal ile çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlamalar, öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirler okuması ile devam etti. Küçük çocukların halay gösterilerinin ardından, öğrenciler Karadeniz bölgesine özgü foklor oyunu sergilendi. Horon tepen öğrencilerin etkinlikleri izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Karadeniz ekibinin ardından sahneye bu kez Diyarbakır ekibi çıktı. Kürtçe müzikler eşliğinde halay çeken öğrenciler,19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı zılgıtlar çekerek kutladı. Kutlamalar, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hediyelerini vermesiyle son buldu.

GAZİANTEP

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törene; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Meydanda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılıp, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenlerde konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, 19 Mayıs 1919’da yakılan özgürlük ateşinin, TBMM’nin açılması ile birlikte tüm yurda yayıldığını söyledi. Bugünkü özgürlük için 19 Mayıs’ta yakılan ateşe borçlu olunduğunu belirten Ökkeş Demir, özgürlük ateşinin devam ettirilmesi için Atatürk’ün 19 Mayıs’ı armağan ettiği gençlere büyük sorumluluk düştüğünü ifade etti.



Halk oyunları ve çeşitli sportif gösterilerin yapıldığı törende, 19 Mayıs nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere de ödülleri verildi. Protokol üyeleri daha sonra meydanda kurulan stantları ziyaret ederek genç sporcuların yaptığı gösterileri izledi.

AZERBAYCAN’DA DA KUTLANDI

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı. Bakü Marathon Club tarafından organize edilen “19 Mayıs Azerbaycan- Türkiye kardeşlik koşusu”na, Büyükelçilik yetkilileri katılmayınrca, ödüller Ukrayna Büyükelçisi tarafından verildi.

Koşu öncesi konuşan Baku Marathon Club organizatörü Firdovsi Karimov, Türkiye'de Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olması nedeniyle Türkiye ile Azerbaycan kardeşliği adına koşu düzenlediklerini belirtti. Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yanı sıra Atatürk'ün posterinin de bulunduğu yarışma Azerbaycan'da büyük ilgi gördü.

Davet edilmelerine karşın, Türk Büyükelçiliği'nden koşuya kimse katılmadı. Ukrayna Büyükelçisinin koşuya katılması, yarışmacıları memnun etti. Koşuda erkek ve kadınlarda ilk üç e giren sporculara ödüllerini Ukrayna Büyükelçisi Alexander Mişenko ve Organizasyon sponsorluğunu yapan bir Türk işadamı tarafından verildi. Ayrıca her koşucuya koşu anısı bir magnet armağan edildi.

ANKARA

Çelenk töreniyle başlayan programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü günün anlamını belirten konuşma yaptı. Atatürk Sahil Parkı'nda yapılan 19 Mayıs kutlama programı halk oyunları gösterisi ve şiirlerin okunmasının ardından Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Atatürk'e cevabı öğrencilerin hep bir ağızdan okuması ile devam etti.

19 Mayıs programı Polis Akademisi bando ekibinin sunumu, step gösterisi, jimnastik gösterimi ve ödül töreninin ardından Alper Dinçer Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından bayrak gösterisi sunumu katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

Okul sporları sezonunda voleybol genç kız kategorisinde dereceye giren okullara ödüllerini Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, okul sporları sezonunda genç erkek kategorisinde dereceye girenlere ödüllerini Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ve voleybol genç erkeklerde ise dereceye girenlere ödüllerini Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Ali Çalık verdi.

19 Mayıs Atatük'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı programına Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Başsavcısı Ali Çalık, Gölbaşı Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Kuyucu, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü İmdat Gökmen, CHP İlçe Başkanı Bülent Elikesik, MHP İlçe Başkanı Ersin Pehlivan, İYİ Parti İlçe Başkanı Mahmut Aksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı, birim müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.





KAHRAMANMARAŞ

İlk tören, Atatürk Meydanı’nda yapıldı. Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’nın gençlerle birlikte Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından saygı duruş ve İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından CHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı da Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Daha sonra gençler Türk bayrağı açarak Osman Sayın Kapalı Spor Salonu’na yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, 19 Mayıs’ın; Türk Milleti’nin onur, gurur ve aidiyetiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı olduğunu söyledi. Kabakcı, “19 Mayıs ‘Gençlik’, gençlik ‘Gelecek’ demektir Türk genci, Türk istiklali ve Türk Cumhuriyeti’nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. ‘Sizler, yeni Türkiye’nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla yorulmazlar’ diyor Atatürk” diye konuştu.

Gençlik adına konuşmaların yapılıp şiirlerin okunmasının ardından gençler hazırladıkları sportif gösterileri sundu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Onikişubat Kaymakamı Mustafa Çek, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, kurum amirleri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.



BATMAN

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Batman’da düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Kutlamalara, Vali Ahmet Deniz, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlamalarda, öğrencilerin kılıç gösterisi büyük ilgi topladı. 8 yaşındaki Çınar Şinioğlu’nun zeybek oyunu ilgiyle izlenirken, akrobatik dans gösterileri de büyük beğeni topladı. Kutlamalar kapsamında, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, Vali Ahmet Deniz tarafından verildi.





ANTALYA

Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunmayla başlayan törene CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Muratpaşa Belediye Başkanı CHP’li Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı CHP’li Muhittin Böcek, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİYİZ SLOGANI

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün çelenginin ardından aralarında CHP, İYİ Parti, Eğitim İş, Atatürkçü Düşünce Derneği, DİSK, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve çok sayıda meslek odası ile sivil toplum örgütü adına çelenkler Atatürk Anıtı’na sunuldu. Öğrencilerin Türk bayrakları taşıdığı Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende CHP’liler ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganı attı.

ÖĞRENCİLERDEN KORTEJ

Mehter takımının da gösteriler sunduğu meydandaki törenin ardından ise öğrencilerden oluşan kortej, Antalya Spor Salonu’na kadar yürüdü. Spor salonu önü ve bahçesindeki etkinliklere ise Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, çok sayıda kamu kurum ve kuruluş temsilcisi ile öğrenciler katıldı. Buradaki etkinliklerde öğrencilerin sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetleri izlendi. Vali Karaloğlu ve Başkan Türel, masa tenisi de oynadı.

AYDIN

Aydın’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı. Saat 09.00’da Valilik önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Adnan Menderes Stadı’nda sürdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından öğrenciler, 19 Mayıs’la ilgili şiirler okudu. Halk oyunları gösterisi ve öğrencilerin tekvando gösterileri yoğun alkış aldı. Özel İsabet Okulları Çocuk Mehteran Takımı’nın çaldığı marşlar, ayakta alkışlandı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için Gençlik Haftası’nda yapılan spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini, Vali Yavuz Selim Köşger verdi. Vali Köşger, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karagöz, İl Jandarma Komutanı Albay Selahatttin Acara ve Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, öğrencilerin açtığı standı gezerek ebru sanatını yakından inceledi.



DENİZDE GÖSTERİ YAPILDI

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde de kutlamalar Atatürk Meydanı’nda yapıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından kutlama törenine geçildi. Kaymakam Muammer Aksoy, Belediye Başkanı CHP’li Özer Kayalı, vatandaşlar ve öğrenciler törene katıldı. Öğrenciler, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni ve Gençliğin Ata’ya cevabını okudu. Halk oyunları ekipleri gösteriler sundu. Kutlamalarda en büyük ilgiyi, denizde yapılan gösteriler gördü. Su sporları merkezleri ile gezi teknelerinin görsel şöleni büyük ilgi çekti. Parasailing ile Türk bayrağının dalgalandırılması, sürat motorları ile jetski’lerin gösterisi alkış aldı. Limanda demirli Celestyal Olympia isimli kruvaziyer gemisindeki turistler de gösterileri ilgiyle izledi.





DENİZLİ

Denizli’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Delikliçınar Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Denizli Valisi Hasan Karahan, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Garnizon Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ile diğer protokol üyeleri törene katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından spor kulüpleri ve okullardaki öğrenciler, çeşitli spor dallarında gösteriler yaptı. Gençlik Merkezi kursiyerleri de halk oyunları gösterisi sundu. Törende, ulusal ve uluslararası alanda yarışmalara katılıp dereceye giren başarılı sporculara ödül verildi. Atatürk’ün 19 Mayıs’ta Samsun’a Bandırma Vapuru’yla gelişinin canlandırılmasıyla tören sona erdi.



UŞAK

Uşak’ta, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Şehitler Meydanı’ndaki törenle kutlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Mercan’ın Atatürk Anıtı’na gençlerle birlikte çelenk sunmasıyla program başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören, halk oyunları gösterileri ve okunan şiirlerle sürdü. Uşak Valisi Salim Demir, Belediye Başkanı AK Partili Nurullah Cahan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve protokol üyeleri törene katıldı. Törende, spor kulüpleri ve okullardaki öğrenciler, spor branşlarından gösteriler sundu.



MUĞLA

Muğla’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen birçok etkinlikle kutlandı. İlin merkez ilçesi Menteşe’deki kutlamalar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, 81 ile götürüldükten sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda tekrar Muğla’ya getirilecek Türk bayrağını, Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği üyelerine teslim etti.

Gençlik yürüyüşünün ardından etkinlikler, Muğla Atatürk Stadyumu’nda sürdü. Muğla Valisi Esengül Civelek, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler, vatandaşlar ve sporcuların katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz’ın konuşmasının ardından düzenlenen bando, oratoryo, lirik dans, güreş, tekvando, halk oyunları, aikido ve okçuluk gösterileri büyük alkış aldı.

Ayrıca, Muğla Bisiklet Ekibi’nin Samsun Valisi Osman Kaymak’tan teslim aldığı Türk bayrağı, Muğla Valisi Esengül Civelek’e takdim edildi. Ardından tören sona erdi.



MANİSA

Manisa’da da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlama programı, Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda yürüyüşle başladı. Protokol üyeleri ve gençler, Türk bayrakları ve mehter takımı eşliğinde yürüdü. Atatürk Spor Salonu’nda süren programa; Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa Milletvekilli Selçuk Özdağ, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP’li Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Tugay Komutanı Albay Güven Dere ve bürokratlar da katıldı. Törende Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi, Gençliğin Ata’ya cevabı okundu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Yunus Öztürk, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. Ardından gençler; güreş, jimnastik, muay thai, eskrim ve halk oyunları gösterisi sergiledi.

CHP ÖNCÜLÜĞÜNDE GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında CHP Manisa İl Başkanlığı öncülüğünde de bir yürüyüş düzenlendi. Atatürkçü Düşünce Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Türk Kadınlar Birliği, Eğitim İş üyelerinin katılımıyla gerçekleşen yürüyüş, Sultan Camisi önünden başladı. Akhisar Göçmen Bandosu’nun marşları, yürüyüşe renk kattı. Yol boyunca Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde yürüyen kalabalık, Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Burada CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından kalabalık İzmir Marşı’nı söyleyerek alandan ayrıldı.



BODRUM

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Bodrum Belediye Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Bodrum Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Fatih Uzunlulu’nun çelenk sunmasının ardından kutlamalara Bodrum Şehir Stadı’nda devam edildi. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum İlçe Garnizon Komutanı Personel Albay İzzet Adagideli, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Barış Duman, Bodrum Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Kocadon, Bodrum Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Fatih Uzunlulu, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi üyeleri ile siyasi parti ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar kutmala törenine katıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar, şiirler ve öğrenciler tarafından sergilenen çeşitli etkinliklerle sürdü. Etkinlikte ayrıca 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri de verildi. Bodrum Anadolu Lisesi ve Uğur Anadolu Lisesi tarafından etkinlikte dans gösterileri yapıldı. 300 öğrenci ve 20 öğretmen tarafından hazırlanan kutlama programı, öğrencilerin Atatürk’ün resmi ve Türk Bayrağı açılmasıyla sona erdi.



ZONGULDAK

Kutlamalar kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nce Fevkani köprüsünden Valilik önündeki Atatürk Anıtı’na kortej yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşte öğrenciler, dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak Fatih Halk Eğitim Merkezi mehteran takımının marşları eşliğinde yürüdü. Atatürk Anıtı önündeki törene Vali Ahmet Çınar, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve öğrenciler katıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel’in Atatürk Anıtı’na çelenk koymasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, tekvando, judo, eskrim ve karate gösterileriyle sona erdi.

DHA- İHA