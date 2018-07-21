Anıtkabir’de Atatürk’e hakaret eden kadın akıllara o genç kızı getirdi

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden genç kadın, akıllara geçtiğimiz aylarda yapılan bir paylaşımı getirdi. Genç kızın, Atatürk paylaşımları nedeniyle kendisine 'senden utanıyorum' diyen akrabasına verdiği cevap sosyal medyada en çok konuşulan olay olmuştu.