Anıtkabir’de Atatürk’e hakaret eden kadın akıllara o genç kızı getirdi

Sosyal medyada Anıtkabir’de Atatürk’e hakaret ettiği videoyu paylaşan genç kıza büyük tepki geldi. Tepkiler sonrası Ankara Başsavcılığı, hakaretler için soruşturma başlattı. Çok sayıda tweet atılan genç kadın akıllara Atatürk sevdalısı genç kızın, paylaşımları nedeniyle ‘senden utanıyorum’ diyen akrabasına verdiği yanıtı getirdi.
Kendisini sosyal medya hesabında ‘Atatürk'ün Kızıyım' diye tanımlayan Cennet Karadağ adlı genç kız mart ayında sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girmişti. Cennet'i, çok konuşulanlar arasına alan ne paylaşımları ne de hesabıydı. Atatürk sevgisini dile getirdiği paylaşımları nedeniyle kendisine ‘senden utanıyorum' diyen akrabasına verdiği ders niteliğindeki cevap olmuştu. İşte o cevap…