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Anıtkabir’de İhasavar

Cumhuriyetin 95. yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir’de yapılan törenler sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı personeli tarafından Anıtkabir’e ‘’İhasavar cihazı’’ da getirildi.

Yavuz ALATAN
android-time 13:03 29 Ekim 2018
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Anıtkabir’de İhasavar
Cumhuriyetin 95. yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir’de yapılan törenler sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı personeli tarafından Anıtkabir’e ‘’İhasavar cihazı’’ da getirildi.

İhasavar, düşman unsurlar tarafından keşif, casusluk, taciz, silahlı saldırı ve bombalama amaçlı olarak kullanılan İnsansız Hava Araçlarına (İHA) müdahale için ASELSAN tarafından geliştirildi.

İhasavar İHA'lara müdahale için ASELSAN tarafından geliştirildi. Foto: Sözcü

İhasavar İHA’lara müdahale için ASELSAN tarafından geliştirildi. Foto: Sözcü

 

Aktif karıştırma uygulamasına sahip olan İhasavar'lar, uydu, veri ve görüntü aktarım frekanslarının tamamını aynı anda karıştırarak İHA'lardan kaynaklanabilecek tehditleri yok ediyor, anteni ile de etkinlik mesafesini arttırıyor.

Anıtkabir'deki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı katıldı. Foto AA

Anıtkabir’deki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı katıldı. Foto AA

İhasavarlar, şarj edilebilir yüksek kapasiteli lion bataryaları sayesinde 1,5 saat süreyle kesintisiz biçimde kullanılabiliyor ve dizüstü bilgisayar aracılığıyla programlanıp, eksi 30 ile artı 50 derece sıcaklıklarda da etkisini sürdürüyor.

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Son güncelleme: android-time 14:3029.10.2018
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