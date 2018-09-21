Melih Gökçek: Ankapark için 1 milyar 450 milyon lira harcadık

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabında Ankapark projesinin maliyetini açıkladı. Projenin 1 milyar 450 milyon TL'ye gerçekleştirildiğini duyuran Gökçek, 'Başkanım parkın parası cebinizden mi çıktı? Bu karşı çıkanların vergisi ile de yapılmadı mı?' sorusuna 'Parkın parası halkın cebinden çıktı' yanıtını verdi.

Gökçek, ihaleyle 29 yıllığına kiraya verilen Ankapark için Twitter hesabında ‘Bak karşı çıkanlara bir şey diyeceğim. Ankapark açıldığında parka gelirseniz yüzsüzsünüz’ dedi

Twitter’da yaptığı paylaşımda projenin 400 milyon dolara tamamlandığını belirten Gökçek, “Geçmişteki harcadığımız parayla 1.450.000.000 liraya, dolar bazında yaklaşık 450 milyona mal oldu. Şimdiki dolar kuruna vursam 300 milyonu bulmuyor. Biz onlarca defa söyledik ki Ankapark kar etmek için açılmıyor. Amaç turizmi, yerli ve yabancı turisti Ankara’ya getirmek’ ifadelerini kullandı.

‘PARKIN PARASI HALKIN CEBİNDEN ÇIKTI’

‘Parkın parası halkın cebinden çıktı… Bu halk beni belediye başkanı yaparken Ankara'ya yapacağım hizmetler için oy verdi… Ankara ya ANKAPARK'ı yapacağımı söylemiştim. Beni bunun için seçtiler… Ben de verdiğim sözü yerine getirdim’