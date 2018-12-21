Ankara Barosu’ndan SÖZCÜ’ye destek

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ve Baro Yönetim Kurulu üyeleri, SÖZCÜ’yü ziyaret ederek, algı operasyonı kapsamında gazetemize açılan dava konusunda destek verdi.

Baro Başkanı Sağkan, “Buradaki niyet belli. Daha önce kumpas davalarında da gördük. Hukuk üzerinden görülen bir hesaplaşma. Bu tür soruşturmalar gazetecileri ciddi bir baskı altına alıyor” dedi. Sağkan, SÖZCÜ yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile SÖZCÜ yöneticilerine yönelik davanın ‘'Korku yaratma amacı taşıdığını'' vurgulayarak şunları söyledi: “ Bu dava ile yapılmak istenen de aynı. ‘Biz Emin Çölaşan'a dahi FETÖ'cülükten dava açıyoruz, kimse sesini çıkaramıyor' diyerek gözdağı veriyorlar.”