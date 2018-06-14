Ankara bayram namazı saati: İşte tüm şehirler için il il Ramazan Bayramı namazı saatleri

Bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu bayram namazı öncesi büyük önem taşıyor. Bayram namazı ile bayram sabahına merhaba diyecek vatandaşlar için il il bayram namazı saatlerini derledik. Bayram günleri bayram namazı büyük önem taşır. İşte Ankara için bayram namazı saati ve diğer iller için bayram namazı saatleri...

Ramazan Bayramı için saatler kaldı, Ankara’da bayram namazı saati kaç? Bayram geliyor birçok kişi bayram hazırlıklarına devam ediyor. Ramazan Bayramı sabahına İslam alemi bayram namazıyla başlayacak. Bayram namazı her ilde farklı saatlerde kılınacak. Peki Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

İŞTE ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Başkent Ankara'da vatandaşlar bayram namazını Diyanet'in belirlediği saat olan 06:04'te kılacak. İl il diğer bayram namazı saatlerini aşağıdaki link üzerinden Ankara’dan farklı şehirlerde bayram namazının saat kaçta kılınacağını öğrenebilirsiniz.

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı, Ramazan Bayramı veya Kurban Bayramı'nın ilk günü güneşin doğmasından yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra cemaatle birlikte kılınan namazdır.

Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur . Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılarak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak “Bayram hutbesi” ni okur. Sonra, dua edilir.

Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “iki salla bir bağla üç salla bir yat” şeklinde bir tekerleme de yapılmıştır.

ANKARA'NIN ÖNEMLİ CAMİLERİ

Ağaç Ayak Cami

Ahi Elvan Cami

Ahi Yakup Cami

Aslanhane (Ahi Şerafettin) Cami

Cenab-ı Ahmet Paşa Cami

Alaaddin Camii

Çiçekçioğlu Camii

Direkli Cami

Eskicioğlu Camii

Hacettepe Camii

Hacı Arap Camii

Hacı Bayram Camii

İbadullah Cami

Karacabey Camii

Kocatepe Camii



Kurşunlu Camii

Tabakhane Camii

Tacettin Camii

Zincirli Cami