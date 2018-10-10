10 Ekim Ankara Garı katliamının 3. yıl dönümü

Ankara Garı önününde 10 Ekim 2015 tarihinde IŞİD'in gerçekleştirdiği ve 103 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının 3'üncü yıl dönümünde Ankara'da çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

10 Ekim 2015 tarihinde Barış Mitingi için Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen binlerce insan, Ankara Tren Garı önünde toplanmıştı. Tren Garı önünde düzenlenen miting öncesi sabah saatlerinde iki IŞİD’li, üzerilerindeki bombaları infilak ettirmiş, olayda 103 kişi yaşamını yitirirken, 580 kişi de yaralanmıştı.

19'u tutuklu, 17'si firari 36 sanığın yargılandığı katliam davası 3 yılda ancak tamamlandı. Sadece 9 sanığa “anayasal düzeni ihlal” ve “kasten öldürme” suçlarından 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Müebbet hapis cezası alan sanıklar, ayrıca 300'den fazla kişiyi “öldürmeye teşebbüsten” 10 bin 557'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

103 kişi, ölümlerinin 1’inci yıl dönümünde Ankara Garı önünde toplanılarak, 2’inci yıl dönümünde ise Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda anılmıştı. Bu yıl da Ankara’da anma törenleri yapılacak.

VALİLİK’TEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı önünde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlar için yapılacak anma etkinliği ve basın açıklaması nedeniyle bazı yolların trafiğe kapanacağını açıkladı.

Açıklamada, 10 Ekim 2015 tarihinde IŞİD terör örgütünce düzenlenen terör saldırısının yıl dönümü olması münasebetiyle, saat 10.04’te Ankara Tren Garı önünde Halkevleri Derneği, EMEP, AKA-DER, siyasi partiler, sendikalar ve dernekler tarafından anma etkinliği ve basın açıklaması yapılacağı belirtilerek, “Ankara Tren Garı Meydanı’nda yapılacak etkinlikler nedeniyle saat 07.30’dan etkinlik sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası) ile Tren Garı Kavşağı yan varyantları, ayrıca etkinlik esnasında ihtiyaç duyulması halinde Hipodrom Caddesi (Gar Kavşağı-Ulaştırma Kavşağı arası) ile Talatpaşa Bulvarı (Gar Kavşağı-Opera Köprüsü arası) araç trafiğine kapatılacaktır” denildi.