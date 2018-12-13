Ankara için kar uyarısı! Okullar tatil oldu!

Hava sıcaklıkları düştü ve birçok bölgede kar yağışı gözlenmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara için kar uyarısında bulundu. Ankara’yı bugün ve yarın etkileyecek olan karla birlikte vatandaşlar okullar tatil olacak mı sorusunu da soruyor. Meteoroloji’nin uyarılarına göre kar yerde 10 cm dolaylarında bir örtü bırakacak.
ANKARA’DA OKULLAR TATİL!
Ankara Valisi Vasip Şahin açıklama yaptı, okullar tatil edildi.
“Meteorolojik tahminlere göre ilimizde bu gece başlayıp yarın öğlene kadar sürecek kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklenmekte olup öğrenci ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için yarın(Cuma günü) ilimiz genelinde eğitime bir gün ara verilmiştir.”
ANKARA İÇİN KAR UYARISI!
Meteoroloji’nin Ankara için yaptığı uyarı şu şekilde; Ankara'da bu gece yarısından itibaren yarın öğle saatlerine kadar kar yağışı bekleniyor. Yeni kar yağışıyla birlikte kar kalınlığının yerde 10 cm ye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Buzlanma, don olayı, kar yağışından dolayı görüş mesafesinde azalma sebebi ile meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin yağmurlu, gece saatlerinde Bursa ve Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıISTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutluKIRKLARELI °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAKARYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Muğla’nın kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı
IZMIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı
MANISA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Isparta ve Burdur çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, gece saatlerinde Antalya’nın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Yozgat çevreleri ile gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
CANKIRI °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
ESKISEHIR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
KAYSERİ °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde, Bartın, Sinop çevrelerinin hafif yağmurlu, gece saatlerinde Bolu çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
DÜZCE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARABÜK °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Gümüşhane ve Bayburt dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA °C, 4°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
GİRESUN °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; sabah ve öğle saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 0°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
HAKKARİ °C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
KARS °C, 0°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DIYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZIANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KİLİS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
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