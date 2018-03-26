Hava Kuvvetleri’nde ‘FETÖ’ operasyonu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PYD’nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında; Ankara merkezli 5 ilde 20 sivil şahıs hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Görevlilerince bu sabah itibarıyla gözaltı işlemlerine başlanıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PYD’nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında; Ankara merkezli 5 ilde 20 sivil şahıs hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Görevlilerince bu sabah itibarıyla gözaltı işlemlerine başlanıldı.