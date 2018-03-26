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Hava Kuvvetleri’nde ‘FETÖ’ operasyonu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PYD’nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında; Ankara merkezli 5 ilde 20 sivil şahıs hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Görevlilerince bu sabah itibarıyla gözaltı işlemlerine başlanıldı.

android-time 09:33 26 Mart 2018
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Hava Kuvvetleri’nde ‘FETÖ’ operasyonu!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PYD’nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında; Ankara merkezli 5 ilde 20 sivil şahıs hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Görevlilerince bu sabah itibarıyla gözaltı işlemlerine başlanıldı.
Son güncelleme: android-time 09:3626.03.2018
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