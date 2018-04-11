Ankara metro istasyonunda patlamayla ilgili açıklama

Ankara'da bu sabah metro istasyonunda patlama meydana geldi. Patlamayla ilgili açıklama yapan Ankara Valiliği can kaybı ve yaralanma olmadığını açıkladı.

İşte o açıklama; “Yenimahalle Metro İstasyonu'nda Meydana Gelen Patlamaya Bugün sabah 08.10 sularında Yenimahalle ilçemizde bulunan Hastane- Metro İstasyonu'nda maddi hasarlı bir patlama meydana gelmiştir. İlk tespitlere göre patlamanın istasyondaki elektrik panosundan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Patlamada can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Metro seferleri 10 dakikalık aradan sonra tekrar başlatılmıştır. Başlatılan inceleme ve soruşturma devam etmekte olup yapılan teknik incelemenin ardından kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”