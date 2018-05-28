Ankara minibüslerindeki ‘engelli rampası’nda soru işareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Minibüsçüler Odası’nı ziyaret etti. Oda Başkanı Hacı Bekir Gani, minibüsler için engelli rampa zorunluluğu getirildiğini, bunu da tek bir firma ürettiği için bir fiyat dayatması ile karşı karşıya olduklarını belirtti.

Ankara’da seçim çalışmaları kapsamında Ankara Minibüsçüler Odası'nı ziyaret eden Kılıçdaroğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Ben de uzun bir süre minibüse bindim, çocuklarım da hâlâ biniyor.” diyen CHP lideri “Kamu hizmeti yapıyorsunuz. Kamu hizmeti yapanın, zarar etmemesi lazım. Siyasetçilerin görevi önünüzü açmak, engelleri kaldırmak'' diye konuştu.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü “36 bin araca, Temmuz ayı itibariyle engelli rampası lazım. Ama 36 bin rampa üretecek fabrika yok. Tek bir firmaya bunun verilmiş olması doğru değil. KDV de olmamalı. Tek sermayeniz var o da minibüs. CHP entel partisidir bizim derdimizle ilgilenmez diye bizi şikayet edenler var. CHP genel başkanı olarak söylüyorum, 7 kardeşimden üniversiteye giden tek benim. Sizin derdinizi çözecek olanın, sizin hangi şartlarda kazandığınızı bilmesi lazım 7-8 saat direksiyon sallamak kolay mı ? Sarayında oturup ahkam kesersen olmaz, alınteriyle para kazanmak kolay değil''

Kılıçdaroğlu ziyaret sonrası bir taksi durağına da konuk oldu ve şoförlerle sohbet etti. CHP lideri ‘'Bu ülke cennet gibi neyimiz eksik? Bir şey eksik, namuslu siyaset eksik. Bunu birlikte yapmamız lazım. Hükümet edenler sizi dinlemedi, elinizde imkan var benim sorunumu çözmediysen ben de seni ordan indiririm arkadaş dersin. 24 Haziran'da oturup karar vermek lazım, illa gelin şu partiye verin demiyorum elinizi vicdanınıza koyun öyle oy kullanın'' dedi.