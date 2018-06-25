Ankara seçim sonuçları: 24 Haziran Ankara bölge bölge oy oranları

Resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklanması ile Ankara'da oy oranları da belli oldu. 24 Haziran seçimlerinde 3 bölgeye bölünen Ankara 36 milletvekili ile temsil edilecek. İşte Ankara seçim sonuçları ve Cumhurbaşkanlığı, Milletvekili seçimi oy oranları...

Türkiye’nin nüfusu en büyük ikinci şehri olan Ankara’da seçim sonuçları belli oldu. Başkentimizde yaşayan vatandaşlar 1. bölge, 2. bölge ve 3. bölge oy oranlarını araştırıyor. Resmi olmayan ankara seçim sonuçları haberimizde.

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI

Cumhur İttifakı her 2 Ankaralı'dan 1'inin oyunu alıp birinci oldu. 20 vekil çıkardı. Millet İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 39.7'de kaldı. HDP ise büyük hezimet yaşayıp sadece 1 vekil çıkarabildi.

Başkentteki seçim bölgeslerinin sayısı 2’den 3’e yükseldi. Başkent Ankara’da iktidar partisi AKP yüzde 40.3 oy aldı. İttifak yaptığı Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) oyları 13.3 olarak açıklandı. Cumhur İttifakı’nın oy oranı ise toplam 53.6 oldu. Bu sonuçlara göre AKP 15, MHP 5 milletvekilini 600 sandalyeli Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderdi.

AKP’nin 1 Kasım 2015’teki genel seçimlerde aldığı oy oranı yüzde 48.8, MHP’nin ise 14.2’ydi. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin oluşturduğu Millet İttifakı, 39.7 oy oranına sahip oldu. CHP yüzde 25.9, İYİ Parti 12.2, Saadet Partisi ise 1.6 oy topladı. Bu şekilde CHP 10 vekil, İYİ Parti 5 vekil çıkardı. Saadet Partisi ise vekil çıkaramadı.

Daha önceki erken genel seçimlerde ise CHP yüzde 30.8, Saadet Partisi ise 0.4 oy oranına sahipti. HDP ise geçen seçimlere oranla oyunu 1.9 puan artırarak 6’ya çıkardı ve Meclis’e Ankara 1’inci bölgeden aday olan Filiz Kerestesioğlu’nu gönderdi.

ERDOĞAN YÜZDE 52

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise sandıklardan yüzde 52 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için oy çıktı. İkinci sırada ise yüzde 35.3 ile Muharrem İnce yer aldı. Onu yüzde 9.2 ile Meral Akşener ve yüzde 2.1 ile Selahattin Demirtaş takip etti. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu 0.9’da kaldı. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ise yüzde 0.2’de kaldı.

MİLYONLAR SANDIĞA KOŞTU

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde yurt içinde ve yurt dışında toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmenin oy kullanacağını açıklamıştı

YSK'nın açıklamasında 14 Mayıs 2018 itibarıyla yurt içinde 56 milyon 342 bin 263, yurt dışında 3 milyon 49 bin 65 olmak üzere, toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmen bulunduğu, tahmini sandık sayısının 180 bin 896 olduğu belirtildi.

Bu seçimde ayrıca ilk defa seçmen olan 1 milyon 650 bin 171 kişinin de oy kullanacağı bildirildi.