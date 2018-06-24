Ankara seçim sonuçları: Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları…

İl il seçim sonuçları merakla araştırılıyor Ankara sonuçlarına dair detaylar merakla araştırılıyor. Seçim sonuçları belli olurken vatandaşlar Türkiye'nin bu önemli virajında 24 Haziran seçim sonuçlarına göre oy oranlarını merak ediyor. Başkent Ankara referandumda hayır demişti, işte 24 Haziran seçimlerinde Ankara'nın Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde oy oranları...

Türkiye tarihinde önemli bir yer edinecek seçimler gerçekleşti ve seçim sonuçları merakla araştırılıyor. Ankara hem Türkiye’nin en büyük ikinci şehri hem de başkent olarak dikkat çekiyor ve Ankara seçim sonuçları ve cumhurbaşkanlığı oy oranları merakla araştırılıyor. İşte Ankara seçim sonuçlarına dair detaylar…

İLGİLİ HABER Son dakika... Seçim sonuçları... AA ile CHP'nin ve YSK'nın verileri birbirini tutmuyor

ANKARA’DA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE GERÇEKLEŞEN OY ORANLARI

Ankara’da 1 Kasım 2015 seçimlerinde %49.5 AKP, %25.3 CHP, %11,9 MHP ve %10.8 HDP oy oranları vardı. Referandumda ise %51,2 oranla hayır çıkmıştı.

MİLYONLAR SANDIĞA KOŞTU

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde yurt içinde ve yurt dışında toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmenin oy kullanacağını açıklamıştı

YSK’nın açıklamasında 14 Mayıs 2018 itibarıyla yurt içinde 56 milyon 342 bin 263, yurt dışında 3 milyon 49 bin 65 olmak üzere, toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmen bulunduğu, tahmini sandık sayısının 180 bin 896 olduğu belirtildi.

Bu seçimde ayrıca ilk defa seçmen olan 1 milyon 650 bin 171 kişinin de oy kullanacağı bildirildi.