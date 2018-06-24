Ankara seçim sonuçları: Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları…

Türkiye tarihinde önemli bir yer edinecek seçimler gerçekleşti ve seçim sonuçları merakla araştırılıyor. Ankara hem Türkiye’nin en büyük ikinci şehri hem de başkent olarak dikkat çekiyor ve Ankara seçim sonuçları ve cumhurbaşkanlığı oy oranları merakla araştırılıyor. İşte Ankara seçim sonuçlarına dair detaylar…
ANKARA’DA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE GERÇEKLEŞEN OY ORANLARI
Ankara’da 1 Kasım 2015 seçimlerinde %49.5 AKP, %25.3 CHP, %11,9 MHP ve %10.8 HDP oy oranları vardı. Referandumda ise %51,2 oranla hayır çıkmıştı.
MİLYONLAR SANDIĞA KOŞTU
Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde yurt içinde ve yurt dışında toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmenin oy kullanacağını açıklamıştı
YSK’nın açıklamasında 14 Mayıs 2018 itibarıyla yurt içinde 56 milyon 342 bin 263, yurt dışında 3 milyon 49 bin 65 olmak üzere, toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmen bulunduğu, tahmini sandık sayısının 180 bin 896 olduğu belirtildi.
Bu seçimde ayrıca ilk defa seçmen olan 1 milyon 650 bin 171 kişinin de oy kullanacağı bildirildi.