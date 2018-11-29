Son dakika haberi… Ankara Valiliği’nden önemli uyarı!

Ankara Valiliği, çeşitli iletişim ve sosyal medya mecralarında "İlimiz merkezi yerlerinde terör eylemi gerçekleşeceği" yönünde paylaşımlar yapıldığını belirterek, bunlara itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, "Güvenlik birimlerimize intikal eden bir bilgi ya da duyum bulunmamaktadır" denildi.

Valilikten yapılan açıklamada, çeşitli iletişim ve sosyal medya mecralarında toplumda korku, panik ve infial yaratmak amacıyla “ilimiz merkezi yerlerinde terör eylemi gerçekleşeceği” yönünde paylaşımlar yapıldığının görüldüğü belirtildi. Söz konusu paylaşımların 2016 yılında yapılan paylaşımlarla birebir benzerlik arz ettiğinin anlaşıldığı bildirilen açıklamada, “Konu içeriğini teyit edecek nitelikte güvenlik birimlerimize intikal eden bir bilgi ya da duyum bulunmamaktadır. Güvenlik güçlerimiz almış olduğu en üst seviyede tedbirler ile halkımızın güven, huzur ve selameti için mesai mefhumu gözetmeksizin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da görevini gayretle ifa etmeye devam etmektedir” ifadelerine yer verildi. DHA