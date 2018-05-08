Ankara Valisi Topaca, Twitter’dan vatandaşları uyardı

Ankara Valisi Ercan Topaca, sosyal paylaşım sitesi Twitter adresinden telefonda kendilerini 'Ankara Valisi' tanıtan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Ankara Valisi Topaca açıklamasında, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması açısından bu kişilere itibar etmemelerini, böyle bir durumla karşılaştıkları takdirde, Ankara Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’nün 0(312) 306 66 06 numaralı telefonuna veya polise haber vermelerini istirham ederim" ifadelerini kullandı.

Ankara Valisi Ercan Topaca, sosyal paylaşım sitesi Twitter adresinden telefon dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyardı. Kendilerini “Ankara Valisi” olarak tanıtanların numaralarını da paylaşan Ankara Valisi Topaca, bu tür aramalara itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti.

“POLİSE HABER VERİN”

Ankara Valisi Topaca açıklamasında, “Vatandaşlarımızın mağdur olmaması açısından bu kişilere itibar etmemelerini, böyle bir durumla karşılaştıkları takdirde, Ankara Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'nün 0(312) 306 66 06 numaralı telefonuna veya polise haber vermelerini istirham ederim” bilgisini verdi.

Vali Topaca, Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri yer verdi:

“Dolandırıcı olduğunu düşündüğüm bazı kişilerin, 0(553) 178 32 13 numaralı telefondan iş adamlarını, müteahhitleri ve vatandaşlarımızı arayarak, kendilerini Ankara Valisi gibi tanıttıktan sonra hayır kuruluşlarına yardım istiyormuş gibi dolandırıcılık yaptıkları anlaşılmıştır. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması açısından bu kişilere itibar etmemelerini, böyle bir durumla karşılaştıkları takdirde, Ankara Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'nün 0(312) 306 66 06 numaralı telefonuna veya polise haber vermelerini istirham ederim.”



