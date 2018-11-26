Ankara ve İzmir dahil 20 il yarın açıklanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın AKP grup toplantısında aralarında Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 20 ilin adayı açıklanacak

AKP’den yapılan açıklamaya göre; yarınki grup toplantısında Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 20 ilin belediye başkan adayı açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması beklenen iller ise şöyle:

Toplantıda, Ankara, İzmir, Balıkesir, Trabzon, Eskişehir, Hatay, Konya, Mardin, Muğla ve Sakarya büyükşehir belediye başkan adaylarının yanı sıra Afyonkarahisar, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Karaman, Muş, Uşak, Yozgat ve Sivas’ın belediye başkan adaylarının açıklanacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü yapılan tanıtım toplantısında 40 ilde gösterecekleri belediye başkan adaylarını açıklamıştı.