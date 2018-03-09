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Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’na patlayıcıların bırakılma anı kamerada

1 Şubat’ta Ankara’da Vergi Dairesi Başkanlığı'nda 4 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

android-time 18:53 9 Mart 2018
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1 Şubat’ta Ankara’da Vergi Dairesi Başkanlığı'nda 4 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

1 Şubat Perşembe akşamı saat 20.05’te Çukurambar’daki Vergi Dairesi Başkanlığındaki patlamaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, şüpheli E.E. tekerlekli valizle binanın arka tarafına geldiği ve bina sütunlarından birine patlayıcıyı bıraktıktan sonra ayrıldığı görülüyor.

Patlamanın faili E. E., olaydan belli bir süre sonra Osmaniye'de ölü olarak ele geçirilmişti.

İHA

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