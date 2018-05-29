Ankara yine sele teslim oldu

Ankara’da akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sağanak yağış kentte hayatı felç etti. Yüzlerce araç yolda mahsur kalırken, içinde çok sayıda yolcunun olduğu halk otobüsleri suyun ortasında kaldı. Öte yandan su içinde kalan vatandaş suyla adeta savaşırken, kaldırımda duran vatandaşlar ise telefonlarıyla canlı yayın yaptı. Yol, bir vatandaşın rögar kapağını açmasıyla normale döndü.

Başkent caddeler yağan yağmur sonrasında nehir görüntüsüne büründü. Özellikle Çankaya'da bulunan Eskişehir Yolu üzerinde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış, caddeyi adeta göle çevirdi.

Trafiğin neredeyse durduğu yol üzerinde çok sayıda araç ve içinde yolcu bulunan halk otobüsü sular içinde kaldı. Bilkent Metrosu'nu da su basarken, kimi vatandaşlar ise aracının üstüne çıkarak yardım bekledi. Öte yandan otomobili ile birlikte suyun şiddetine kapılan bir bayan sürücü aracıyla kaldırımın dibine kadar geldi.

Korku dolu anlar yaşayan sürücü, gözyaşları içinde çaresizce etrafına baktı. Belli bir süre bekleyen kadın daha sonra aracından indi ve göle dönen caddede arabasını bırakarak gitti. Öte yandan kaldırımlarda bekleyen vatandaşlar sel sularından korunmak için duraklarda bulunan koltuklara çıktı.

SOSYAL MEDYADA CANLI YAYIN YAPTILAR

Akşam saatlerinde etkisini sürdüren sağanak yağış sonucu Eskişehir Yolu adeta gole döndü. Göle dönen yolda mahsur kalan vatandaşlar korku dolu gözler içinde kurtarılmayı bekledi. Kaldırımda duran vatandaşlar ise şaşkınlık içinde yolda kalan araçları izledi.

Kimi vatandaşlar ise suyla oyun oynadı. Otobüs durağında duran bir vatandaş ise telefonuyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Kilometrelerce trafiğin oluştuğu yola bir türlü yardım gelmeyince bir vatandaş suya girerek rögar kapağını açtı. Suların açılan rögar kapağından tahliye edilmesiyle yol normale döndü ve araçlar yollarına devam etti.

İYİ PARTİ’DEN TEPKİ GELDİ

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray Ankara’da yaşanan felakete sosyal medya üzerinden değindi. Çıray, “Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesini su bastı. Yoğun bakım hastaları karga tulumba servise çıkarıldı. Yol ve park yeri olmayan altyapısı olmayan bir yerde şehir hastanesi nasıl olacak muamma” dedi.

BALA’DA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ







Ankara’nın Bala İlçesi Yöreli Köyü’nde sağanak yağış sonrası oluşan sel adeta nehri andırdı. Ankara Valiliği’nden yapılan açıklama’da Bala Köyü’nde suya kapılan Naciye Çalışkan’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ankara Valiliği tarafından Ankara genelinde yoğun yağış sonucunda oluşan zararlara ilişkin yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde görülen yoğun yağışlar sonucunda; Bala İlçesi Yöreli Köyünde suya kapılan Naciye Çalışkan isimli vatandaşımız hayatını kaybetmiş, Etimesgut, Yenimahalle, Gölbaşı ve Çankaya ilçelerinde 51 işyeri/konut, 9 araç, 3 yol/altgeçit zarar görmüş, 6 mevsimlik işçi çadırında mahsur kalan 35 tarım işçisi kurtarılmış” denildi.

Ankara genelinde yoğun yağış sonucunda oluşan zararlara ilişkin Ankara Valiliği tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “29 Mayıs 2018 Salı günü ilimiz genelinde görülen yoğun yağışlar sonucunda; Bala İlçesi Yöreli Köyünde suya kapılan Naciye Çalışkan isimli vatandaşımız hayatını kaybetmiş, Etimesgut, Yenimahalle, Gölbaşı ve Çankaya ilçelerinde 51 işyeri/konut, 9 araç, 3 yol/altgeçit zarar görmüş,

Polatlı İlçesi Özyurt Mahallesinde bulunan 6 mevsimlik işçi çadırında mahsur kalan 35 tarım işçisi kurtarılmış, Polatlı İlçesi Adatoprakpınar, Sinanlı, Özyurt ve Türktaciri mahallelerinde tarımsal alanlarda hasar meydana gelmiştir.”

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği, gün boyunca yağan yoğun yağmur nedeniyle oluşan sel ve taşkınlarda bir kişinin hayatını kaybettiğini ve il genelinde büyük çapta maddi hasarın meydana geldiğini açıkladı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Bala ilçesi Yöreli köyünde meydana gelen yoğun yağış nedeniyle suya kapılan Naciye Çalışkan'ın hayatını kaybettiği bildirildi. Polatlı'nın Özyurt Mahallesi'nde bulunan 6 mevsimlik işçi çadırında mahsur kalan 35 tarım işçisinin kurtarıldığı aktarıldı.

Açıklamanın devamında, Etimesgut, Yenimahalle, Gölbaşı ve Çankaya ilçelerinde 51 iş yeri, konut, 9 araç, 3 yol ve alt geçidin zarar gördüğü, Polatlı ilçesi Adatoprakpınar, Sinanlı, Özyurt ve Türktaciri mahallelerinde ise tarımsal alanlarında hasar meydana geldiği bildirildi.

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