Ankara’da 30 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

Kızılay-Akay Kavşağı içme ve yağmur suyu boru hattı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara'da 18 mahallede su kesintisi yapılacak. Peki Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından yürütülen Kızılay-Akay Kavşağı içme suyu ve yağmur suyu hattı yenileme çalışmaları nedeniyle Çankaya’da 18 mahallede su kesintisi yapılacağı bildirildi. Ankara’da su kesintisi 12 Eylül Çarşamba günü saat 06:00’dan itibaren başlayacak. Haberimizden hangi ilçede saat kaçta suların geleceğini öğrenebilirsiniz.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Kızılay-Akay Kavşağı’ndaki yağmur suyu ile içme suyu borularının yenileme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, 12 Eylül Çarşamba günü saat 06.00’dan 13 Eylül Perşembe günü saat 12.00’ye kadar Bahçelievler, Emek ve Maltepe mahallelerinin bir kısmı, Nasuh Akar Mahallesi, Yücetepe Mahallesi, Devlet Mahallesi, Namık Kemal Mahallesi, Kültür Mahallesi, Kocatepe Mahallesi, Beştepeler Mahallesi, Meşrutiyet Mahallesi, Şenyuva Mahallesi, Seyran Mahallesi ile Kızılırmak, Kızılay, Tınaztepe, Topraklıkve Mimar Sinan mahallelerinin bir kısmında su kesintisi uygulanacağı kaydedildi.