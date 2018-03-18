Ankara’da ‘AVM’lerde kaçak bölüm’ skandalı

Ankara’da bulunan birçok büyük AVM’de kaçak bölümler olduğu tespit edildi. Ankara Valiliği, bu bölümlerin yıkılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne uyarı yazısı gönderdi. Ancak kaçak yerlere dokunan olmadı. CHP’li Murat Emir, ‘kaçak bölüm’ skandalını Meclis gündemine taşıdı.

AVM'DE KAÇAK BÖLÜM:

Başkentin önemli alış veriş merkezlerinde bazılarında planda olmayan bölümler olduğu tespit edildi. Birden fazla AVM'de yaşanan kaçak bölümlerle ilgili Ankara Valiliği'ne şikayet mektubu yazıldı. Bunun üzerine valilik, şikayet edilen yerlerde tespit yaptırdı ve kaçak bölümleri belirledi. Valilik, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yazı göndererek, işlem yapmasını istedi. Ancak aradan uzun bir süre geçmesine rağmen herhangi bir işlem yapılmadı.

NEDEN İŞLEM YAPILMADI:

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, AVM'lerdeki kaçak bölümleri TBMM gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevaplaması için soru önergesi veren CHP'li Emir, “Ankara'daki bazı AVM'lerde kaçak yapı alanlarının tespit edildiği dile getirilmektedir. Dile getirilen iddialarla ve yetkili birimlerin hazırladığı iddia edilen raporlarla ilgili şimdiye kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan herhangi bir işlem var mıdır?” diye sordu.

GÖREVİ YAPMAYANLAR:

Emir, valiliğin uyarısına rağmen belediye yetkililerinin işlem yapmamasını hatırlatarak, “Bu kaçak alanlarla ilgili ihbarlar üzerine Ankara Valiliği'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne talimat verdiği iddia edilmektedir. Böyle bir durumda, görevini yapmayanlar hakkında ne tür işlem yapılacaktır?” dedi.

KAÇ KİŞİ AYRILDI, ALINDI?:

CHP'li Emir, soru önergesinde Melih Gökçek'in istifasından sonra belediyede yaşanan istifalar ve işe alımların da açıklanmasını istedi. Önergede, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ.Melih Gökçek'in istifasından sonra Ankara Su, Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), EGO, BELKO ve ANFA'daki kaç çalışan görevinden alınmıştır, kaç kişi istifa etmiştir? Bu süreç sonrasında, belediyeye naklen açıktan sözleşmeli kaç kişi alınmıştır?” diye soruldu.