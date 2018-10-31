Ankara’da bedelli kuyruğu uzadıkça uzadı!

Ankara'da bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yüzlerce kişi, sabahın erken saatlerinde geldikleri Ankara Asker Alma Bölge Başkanlığı'nda (ASAL) önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bedelli askerlik başvuru süresinin 3 Kasım’da sona ermesi nedeniyle Ankara Asker Alma Bölge Başkanlığı önüne yoğunluk yaşandı.

Bedelli askerlik işlemlerini tamamlamak için sabahın erken saatlerinde askerlik şubelerine gelen yüzlerce kişi, ASAL önünde 1 kilometreyi bulan kuyruk oluşturdu. Başvuru sırasında yer alan vatandaşlar, seyyar satıcılardan çay ve simit alarak burada hem kuyrukta bekledi hem de kahvaltı yaptı. Şubenin saat 09.00’da açılmasıyla birlikte içeri alınmaya başlayan asker adayları, başvurularını yaptıktan sonra buradan ayrıldı.

Bedelli askerlik başvurusunda bulunan Yasin Şahin, saat 06.00’dan beri kuyrukta beklediğini söyledi. Sırada bekleyen Kaan Kılıç ise, “Bedelli askerlik için bekliyoruz. 1-2 saattir buradayız. Sıranın ucu gözükmüyor. Çok yavaş ilerliyor. İnşallah bugün sıra gelir. 12 ay askerlik yapmamak için mecbur sıra gelene kadar bekleyeceğiz” dedi.

İSTANBUL’DA AKAR’DAN SÜRPRİZ ZİYARET

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 24 saat çalışma talimatı verdiği askerlik şubelerinde gece çalışmaları denetledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da Avcılar ve Küçükçekmece askerlik şubelerine gece sürpriz ziyarette bulundu. Bakan Akar, bedelli askerlikle müracaatında bulunanların yığılmalarını önlemek için 24 saat hizmet verilmesi talimatı verdiği askerlik şubelerinde gece çalışmaları yerinde inceleyip, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Akar'ı karşılarında gören yükümlüler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Askere gidecek bazı yükümlülerle esprili bir şekilde sohbet eden Bakan Akar, “İşlemlerin olabildiğince hızlı gerçekleşmesi için herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Çeşitli sebeplerden dolayı genç arkadaşlarım zamanında gelemediği için bir yığılma oldu. Bu yığılmayı da gidermek için tüm ilgililer gece gündüz demeden çalışıyor” diyerek, yığılmaların bu şekilde giderileceğini söyledi.

Bakan Akar'ın talimatının ardından tatil günleri ve mesai saatleri sonrasında da hizmet vermeye başlayan askerlik şubelerine son 5 günde 120 binden fazla kişinin başvurduğu öğrenildi.

İHA