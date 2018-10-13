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Ankara’da feci kaza: 4 kişi öldü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde inşaat halindeki menfeze çarparak takla atan otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

android-time 16:14 13 Ekim 2018
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Ankara’da feci kaza: 4 kişi öldü
Ankara'nın Polatlı ilçesinde inşaat halindeki menfeze çarparak takla atan otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

Plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, sabah saatlerinde Ankara-Eskişehir karayolunun 67. kilometresinde inşaat halindeki menfeze çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobildeki Yılmaz ve Ertuğrul Sofuoğlu ile Serdar Çayır ve Oktay Ev olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan cenazeler, Polatlı Devlet Hastanesindeki işlemlerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cenazelerin, otopsi işlemlerinden sonra yakınlarına teslim edileceği ve Ordu’nun Gölköy ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
AA

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