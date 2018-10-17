Sekiz ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Terör örgütü FETÖ'ye karşı başlatılan operasyonlar devam ediyor. Ankara'daki FETÖ soruşturmasında Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki 32 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul'da da dün 36 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ’nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 2 albay, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 3 teğmen, 25 astsubay olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında 17.10.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltına alınan şüphelilerin 4'ü aktif görevde olup, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmıştır. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 10 ilde devam etmektedir” denildi.

İSTANBUL’DA DA 36 GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

FETÖ operasyonlarının İstanbul ayağında ise dün 36 kişinin yakalanmasına karar verilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 36 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı. Sabaha karşı 8 ilde eş zamanlı olarak başlatılan operasyonlar devam ediyor.

İHA – DHA