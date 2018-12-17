Ankara’da FETÖ operasyonu: 64 gözaltı kararı

Ankara'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ operasyonunda 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir merkezli 14 il ile KKTC’de de FETÖ‘ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında aralarında muvazzafların da bulunduğu 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

BURSA

Bursa merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce örgüte ait olan ve kanun hükmünde kararnamelerle kapatılan derneklerde yönetici ve üye olan 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa, İstanbul ve Manisa’daki adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 17şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden bazılarının örgüt liderinin talimatının ardından Bank Asya’ya para yatırdıkları, bazılarının örgüt yöneticileriyle telefon görüşmelerinin tespit edildiği öğrenildi.

KIRIKKALE

Kırıkkale merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) “askeri mahrem yapılanması”na yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 7’si adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7’si muvazzaf, biri meslekten ihraç edilen 8 zanlıdan H.C, Y.Ş, İ.K, F.Ü, S.A.A, İ.T. ve Y.I’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Ö.F.P’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

TSK’nın “askeri mahrem yapılanması”na yönelik soruşturma kapsamında 12 Aralık’ta Kırıkkale merkezli Şırnak, Kayseri, Ankara, İzmir, Balıkesir ve Hatay’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 8 zanlı gözaltına alınmıştı.