Ankara’da kamyon ve kamyonet yüklü TIR üst geçide çarptı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde seyir halindeki kamyon ve kamyonet yüklü TIR, üst geçide çarptı. Kazada kamyonet yola savrulurken, TIR sürücüsü de yaralandı.

Kaza, 17.30 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Dorsesinde kamyon ve kamyonet taşıyan Metin Akpınar yönetimindeki 06 TG 450 plakalı TIR, yaya üst geçidinin altından geçmek isterken 4.50 metrelik yükseklik sınırına takıldı.

KAMYONET YOLA DEVRİLDİ

Kamyonun üst geçide takılmasıyla dorsenin en arkasındaki kamyonet yola devrildi, şoför ise yaralandı. Kazayı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekipleri ile polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şoförü hastaneye kaldırdı.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Polis ekipleri ise başka kazaların yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle uzun araç trafiği oluşurken, trafik araçların çekici yardımı ile yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. İHA