Ankara’da kaza yapan trende Almanya Kalkınma Bakanlığı temsilcisinin de olduğu ortaya çıktı

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz trene çarptı. Kazada üçü makinist dokuz kişi hayatını kaybetti, 47 kişi de yaralandı. Trende Almanya Kalkınma Bakanlığı Türkiye Temsilcisinin de olduğu ortaya çıktı.

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