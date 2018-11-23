Ankara’da küçük çocuğa akıl almaz işkence | Son dakika haberleri

Ankara’da ağlayan küçük çocuğu susturmaya çalışan vicdansız öğretmen, miniği dakikalarca nefessiz bıraktı. Öğretmen açığa alındı. Milli Eğitim Bakanlığı, olayın ardından yaptığı açıklamada,şiddete uğrayan çocuğun bakıcının öz yeğeni olduğu, çocuğu kurumdan izinsiz olarak kreşe getirdiği ifade edildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kreş olduğu iddia edilen bir yerde kaydedilen görüntü, görenleri hayretler içinde bıraktı. Ağlayan küçük çocuğu bir türlü sakinleştiremeyen öğretmen, akıllara durgunluk veren yöntemi görüntüye yansıdı.

Kreşteki başka birisi tarafından gizlice çekilen görüntüde çocuğun ağzını sıkıca kapatıp, “Sustun mu” diye bağıran bakıcı yer alıyor. Ne zaman çekildiği bilinmeyen görüntüler, sosyal medyada tepkiye neden oldu

Öğretmen açığa alındı

Milli Eğitim Bakanlığı, çocuk gelişimi uzman öğreticisinin görevine son verildiği ve yaşanan olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara'da özel bir anaokulunda gerçekleşen ve sosyal medya aracıyla yayınlanan video görüntülerinde öğrencilere şiddet uygulandığı iddiasına ilişkin; olayda görevli çocuk gelişimi uzman öğreticisinin son birkaç hafta içinde ailevi sıkıntılar yaşadığı, kurumdan izin almadan öz yeğenini kuruma getirdiği, video görüntülerindeki çocuğun da yeğeni olduğu, kendi sınıfında yeğenine yüksek sesle bağırdığı, susturmak için ağzını kapayarak fiziki müdahalede bulunduğu bilgisine ulaşıldığı kaydedildi. Videodaki görüntüler üzerine, özel anaokulu tarafından, ismi geçen çocuk gelişimi uzman öğreticisinin görevine son verildiği kaydedilerek anaokulunda yaşanan olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.