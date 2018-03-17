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Ankara’da lunaparkta dehşet anları

Ankara'da lunaparkta üzerinde yaklaşık 20 kişinin bulunduğu gondolun kollarından biri koptu. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, korku dolu anlar yaşandı.

android-time 17:22 17 Mart 2018
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Ankara’da lunaparkta dehşet anları
Ankara'da lunaparkta üzerinde yaklaşık 20 kişinin bulunduğu gondolun kollarından biri koptu. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, korku dolu anlar yaşandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Altındağ ilçesinde bulunan Gençlik Parkı içerisindeki lunaparkta meydana geldi.

Üzerinde yaklaşık 20 kişinin bulunduğu gondolun demir kollarından biri bağlantı yerinden koptu. Kopma sonrası gondol, dengesi bozularak ana bağlantı demirine çarparak durdu. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, korku ve panik yaşandı. Olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Polis ekipleri tarafından olay yerine inceleme başlatıldı. Gondol’un arka kısmının çarpma sonrası zarar gördüğü görüldü. DHA

Son güncelleme: android-time 17:4617.03.2018
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