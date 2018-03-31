Ankara’da metro kazası! Ulaşım durdu

Ankara'da bu sabah bakım çalışmaları sırasında iki metro çarpıştı. Kazada can kaybı yaşanmazken ağır hasarlı metrolar nedeniyle Kızılay - İvedik arası seferler yapılamıyor. Ulaşımı otobüslerle sağlanıyor

Ankara bu sabaha metro kazasıyla uyandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın twiter hesabından paylaştığı bilgiye göre metroda hat bakımı esnasında kaza yaşandı. Kızılay- Batıkent istikametinde seferler başlamadan önce bakım çalışması yapan iki metro treni Ulus makas bölgesinde birbirine çarptı. Kaza sonucu vagonlarda ağır hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle Kızılay ve İvedik metro seferleri yapılamıyor. Yolcuların ulaşımı otobüslerle sağlanıyor

TUNA ÖZÜR MESAJI YAYINLADI

Olayı twitter hesabı üzerinden duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna mesajında şu ifadelere yer verdi:

Bu sabah üzücü bir olayla güne başladık. Kızılay – Batıkent yönünde henüz yolcu taşıma seferi başlamadan önce hat bakımı amaçlı çalışan iki metro treni Ulus makas bölgesinde kaza yaptı. Kaza nedeniyle bu bölgede ağır hasar oluştu. Hasar ve durum tesbit çalışmalarının ardından hemen tamir çalışmalarına başlandı. İvedik – kızılay istasyonları arasında kaza nedeniyle metro hattı çalışamayacak olup; bu hattaki yolcu transferleri EGO otobüslerimiz vasıtasıyla gerçekleşecektir. EGO ve Bugsaş personellerimize geçmiş olsun diyor, yaşanacak aksaklıklar nedeniyle tüm vatandaşlarımızdan özür diyoruz

