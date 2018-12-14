Ankara Valiliği’nden son dakika kar tatili açıklaması: Ankara’da okullar tatil mi?

Ankara kar yağışının şiddetini arttırması ile birlikte öğrenciler okullar tatil olacak mı merak konusu oldu. Ankara Valiliği'nden gelen son dakika açıklaması ile Ankara'da okullar 14 Aralık'ta tatil ilan edildi.

Ankara’da okullar tatil mi? Ankara’da dün sabah saatlerinde başlayıp caddeleri beyaza bürüyen kar yağışı öğrencileri okullar tatil mi sorusuna yöneltti. Öğrencilerin gözü kulağı Ankara Valiliği'nden gelecek tatil haberindeydi ve beklenen haber geldi. Ankara Valisi Vasip Şahin resmi Twitter hesabından sün gece son dakika açıklaması yaptı. Açıklama; “Meteorolojik tahminlere göre ilimizde bu gece başlayıp yarın öğlene kadar sürecek kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklenmekte olup öğrenci ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için yarın (14 Aralık Cuma günü) ilimiz genelinde eğitime bir gün ara verilmiştir.” şeklinde paylaşıldı. İşte tatil olan iller…

HAMİLE VE ENGELLİ MEMURLARA DA TATİL!

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kuvvetli kar yağışı neticesinde meydana gelen kar birikintileri, don ve buzlanmanın özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiği ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmi ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde gündüz bakım evleri, çocuk kulüpleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ile halk eğitimi merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 14 Aralık Cuma günü, 1 gün süreyle ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamuda görevli hamile çalışanlar ile engelli çalışanlar bu tarihte idari izinli sayılacaktır.”



METEOROLOJİ ANKARA'YI BÖYLE UYARDI!

Ankara’da bugün (Cuma) öğle saatlerine kadar kar yağışı bekleniyor. Yeni kar yağışıyla birlikte kar kalınlığının yerde 10 cm ye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Buzlanma, don olayı, kar yağışından dolayı görüş mesafesinde azalma sebebi ile meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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BİTLİS’DE DE OKULLAR TATİL

Bitlis’in Ahlat ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle yarın ilçeye bağlı tüm köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için kaymakamlıkça eğitime bir günlük ara verildiği bildirildi.