Ankara’da otobüsün çarptığı 2 avukat ve gazi yaralandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, FETÖ davalarının görüldüğü Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde belediye halk otobüsünün çarptığı avukatlar Zeynep İpek Hasçelik ve Özge Yıldırım ile 15 Temmuz gazisi Ebubekir Keskin yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde yolcuları indiren Pevlül T. yönetimindeki 06 DZ 2471 plakalı halk otobüsü, duruşma salonlarının karşısındaki duraktan yolcu aldı. Ardından hareket eden otobüs, baro servisini bekleyen Emniyet Genel Müdürlüğü avukatları Zeynep İpek Hasçelik ve Özge Yıldırım ile 15 Temmuz gazisi Ebubekir Keskin’e çarptı. Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Sincan Nafiz Körez Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralılardan Zeynep İpek Hasçelik’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası otobüs sürücüsü Pevlül T, gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, durakta yolcu alan belediye halk otobüsünün servis bekleyen avukatlar Zeynep İpek Hasçelik ve Özge Yıldırım ile 15 Temmuz gazisi Ebubekir Keskin’e çarpıp sürüklemesi yer aldı.

DHA