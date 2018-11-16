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Ankara’da rehine krizi! Annesini ve komşusunu rehin aldı

Başkent Ankara'da güvenlik güçlerini alarma geçiren rehine krizi yaşandı. 80 yaşındaki annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusunu rehin alan kadın, polis ekiplerinin yaklaşık bir saat süren ikna çabaları sonucu teslim oldu.

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Başkent Ankara'da güvenlik güçlerini alarma geçiren rehine krizi yaşandı. 80 yaşındaki annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusunu rehin alan kadın, polis ekiplerinin yaklaşık bir saat süren ikna çabaları sonucu teslim oldu.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde alkollü bir kadın, 80 yaşındaki annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusunu rehin aldı.

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

DALGINLIKTAN YARARLANDI, POLİSİ ARADI

Dilekler Mahallesi Yeşiltepe Sokak’taki gecekonduda ikamet eden Şenay A. (53) evlerine ziyarete gelen komşuları Şerif M’yi (55) ve annesi Ayşe A’yı (80) ilişki yaşadıkları iddiasıyla rehin aldı. Şerif M, bir süre sonra Şenay A’nın dalgınlığından yararlanarak telefonla polisten yardım istedi.

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

OPERASYON BİR SAAT SÜRDÜ

Şenay A, olay yerine gelen polis ekibinin bir saat süren ikna çabalarının ardından kapıyı açarak emniyet güçlerine teslim oldu.

Alkollü olduğu belirlenen Şenay A. ile Şerif M. ve Ayşe A. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. AA

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Son güncelleme: android-time 00:0617.11.2018
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