Ankara’da silah kaçakçılarına operasyon: 37 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütlü bir şekilde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 37 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca bugün örgütlü bir şekilde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 37 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Şu ana kadar bu kişilerden 25 kişi gözaltına alınmış olup, diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar halen devam etmektedir” denildi.

İHA