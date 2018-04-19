Ankara’da sokaklardan o isimler kaldırıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara’daki cadde ve sokaklarda yer alan ‘Gülen’ isimlerini kaldırdı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle alınan kararın gerekçesinde, cadde ve sokakların isimlerinin terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in soyadını çağrıştırdığı öne sürüldü. Karar doğrultusunda ve Ankara Valiliği'nin onayıyla, Büyükşehir Belediyesi Numarataj ekipleri şehrin birçok bölgesinde yer alan terör örgütü FETÖ'nün lideri Fetullah Gülen'in soyadını çağrıştıran sokak ve cadde isimleri değiştirdi.

Başkentte 7 cadde ve sokağın ismi değiştirilirken, cadde ve sokakların yeni isimleri ise “Vatan, Hilal, Alsancak, Anayurt, Bayrak, Diriliş ve Kayı” oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin terörle mücadele kapsamında aldığı karar doğrultusunda yollardaki Gülen tabelaları şöyle değiştirildi:

-Çubuk Esenboğa Merkez Mahallesi'nde Vatan Sokağı,

-Elmadağ Yenimahalle'de Hilal Sokağı,

-Kazan Kayı Mahallesi'nde Alsancak Sokağı,

-Keçiören Bağlarbaşı'nda Anayurt Sokağı,

-Pursaklar Sirkeli Yeşilova'da Diriliş Sokağı,

-Pursaklar Saray Cumhuriyet Mahallesi'nde Bayrak Sokağı,

-Keçiören Karşıyaka'da Kayı Caddesi