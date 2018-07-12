Ankara’da suç örgütüne yönelik operasyon! Gözaltına alınanlar arasında polisler de var

Ankara'da liderliğini Muzaffer Arkaç'ın yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 3 ü polis 111 kişi gözaltı alındı. Sabaha karşı 200 adrese operasyon düzenlendi. 1500 polisin katıldığı operasyonda, 67 kilo eroin, 21 adet tabanca ve 14 adet tüfek ele geçirildi. Uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen 121 milyon liraya el konuldu.

Operasyonda esrarın bir türü olan ‘'Skunk'' maddesi de bulundu. Yeni nesil ve Bonzai'den de etkili olan Skunk, içen kişide mutluluk etkisi yaratıyor ancak psikiyatrik bozukluk ve fazla alındığında ölüme yol açıyor. Hibrid tohumdan elde edilen Skunk kötü kokusundan dolayı ‘'Kokarca'' olarak adlandırılıyor. ''Skunk'' izlenme rekorları kıran Breaking Bad adlı dizi ile birlikte tüm dünyada yayılmıştı.

BEŞİKTEN SİLAH ÇIKTI

Ankara Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düğmesine basan polis, liderliğini Mahmut Alkaç'ın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik baskın düzenledi. Toplam bin 500 polisin katıldığı operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 111 kişiden 79'u gözaltına alındı. Özel harekat polislerinin de katıldığı helikopter destekli operasyonda, 15 dedektör köpek de kullanıldı.

Baskın yapılan evlerden birinde, yatak altına ve beşiğin içine gizlenmiş silahlar bulundu. Operasyonda ayrıca, uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 120 milyon 918 bin lira ile 67 kilo eroin, 38 bin 580 adet ecstasy denilen hap ve kötü kokusundan dolayı “kokarca” diye tabir edilen yarım kilo “Skunk” denilen bir esrar türü de ele geçirildi.