Neden oldu? Ankara, Konya hattında yaşanan Yüksek Hızlı Tren kazası ile ilgili son gelişmeler…

Ankara'da sabah saatlerinde yaşanan tren kazası Türkiye'de büyük üzüntüye neden oldu. Ankara'da kazanan Yüksek Hızlı Tren kazasının neden gerçekleştiği de adım adım belli olmaya başladı. Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda gerçekleşen tren kazasının detayları şu şekilde...

Türkiye sabah saatlerine kaza haberiyle uyandı. Ankara tren kazasının ayrıntıları da adım adım ortaya çıkmaya başladı, önce Ankara’da YHT’nin üst geçide çarptığına dair haberler yayılırken ardından Ankara Valiliği kazayla ilgili yaptığı açıklamada Yüksek Hızlı Tren’in banliyö treniyle çarpıştığını açıkladı. Kaza sebebiyle 3 makinist 6 vatandaş 9 vatandaşımız hayatını kaybetti.

KAZA NEDEN OLDU?

Ankara'da bu sabah yaşanan ve makinistle birlikte 7 kişinin hayatını kaybettiği Yüksek Hızlı Tren kazasıyla ilgili Habertürk TV'ye değerlendirmede bulunan Kubilay Kaptan şunları söyledi: Daha önce Kılavuz trenle ana hat treninin çarpıştığını görmemiştim açıkçası. Bu durum insanı ilk başta hem üzüyor hem de dehşete düşürüyor. Nedeni de şi bir hatta herhangi bir tren şehir içi ya da dışı işliyorsa orada kılavuz trenin kesinlikle bir işi yok. Kılavuz tren ana hattaki trenin sefere çıkmasından önce hatta bir sorun var mı, bir probyam var mı? ya da sinyalizasyon çalışmaları devam ediyorsa acaba bunlar doğru işliyor mu diye kontrol amacıyla çıkarılır ve işini tamamladıktan sonra merkez odasına yeşil işaretiyle onay verilir ve daha sonra asıl tren yola çıkar.

SİNYALİZASYON YA DA TELSİZLE EKSİK İLETİŞİM

Asıl trenin o saatte normal seferini yaptığını düşünürseniz demek ki yerinde olmaması gereken şey kılavuz tren. Kılavuz trenin orda bulunurken bu hattaki asıl trenin yola çıkması anlaşılır gibi değil. Bunun da nedeni ancak şöyle olabilir ya sinyalizasyon kazası var ya da zaten sinyalizasyon çalışmaları devam ederken çok ender şekilde yapılır, telsizle bildirilir yol açık, yol kapalı diye. Sinyalizasyon zaten çalışmıyorken telsizle gerektiği kadar iletişim kurulamamış, ve her iki tren de birbirinden bağımsız, birbirinin haberi olmayacak şekilde yola çıkmış.

YHT NEDİR? YÜKSEK HIZLI TREN NE ANLAMA GELİYOR…

Yüksek Hızlı Tren (YHT), aynı Fransa’daki TGV veya Almanya’daki ICE gibi, Türkiye’de TCDD tarafından verilen hızlı tren hizmetinin adıdır. Bu hizmet kendine özgü hızlı demiryolları ve tren setleri ile verilmektedir. YHT’nin seferlerine başlaması ile birlikte Türkiye bu teknolojiyi kullanan ülkeler arasında Avrupa’da 6., dünyada 8. ülke olmuştur. TCDD bu treninin adını belirlemek bir için anket yapmış, ankette yüksek oy alan “Türk Yıldızı”, “Turkuaz”, “Kardelen”, “Yüksek Hızlı Tren”, “Çelik Kanat”, “Yıldırım” gibi isimler arasından Yüksek Hızlı Tren adında karar kılındığını açıklamıştır.

YHT ilk olarak Ankara-Eskişehir güzergâhında hizmet vermiştir. Günümüzde Konya, İstanbul (Pendik), Ankara, Eskişehir, Bilecik şehirlerinde hizmet vermektedir. Seyir hızı 250 km/sa’dır. 8 motora sahip olan trende arıza durumunda bir diğer motorun devreye girerek trenin yolda kalmasını önleyen bir sistem bulunmaktadır.

ANKARA KONYA HIZLI TREN HATTI

212 km.’lik Polatlı–Konya hattının yapımı Ağustos 2006’da başladı. Hat 2011 yılında tamamlanarak hizmete açıldı. Hattın kontrolü için yapılan testlerde 40.000 km yol yapılmıştır. Bu hat ile arada doğrudan bir hat olmadığından 10 saat 30 dakika olan Ankara-Konya yolculuk süresi 1 saat 30 dakikaya düşmüştür. Ankara’dan Konya’ya uzanan hattın uzunluğu 306 km’dir. Her gün karşılıklı 14 sefer yapılmaktadır. Yeni alınacak 6 Siemens Velaro tren seti teslim edildiğinde saatte bir sefer yapılacaktır. Başkentray’ın tamamlanması ve saatte 300–350 km hız yapan Siemens Velaro’ların hizmete girmesiyle 1 saat 15 dakikaya düşeceği belirtilmektedir.