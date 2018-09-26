Ankara’da ücretsiz İstanbul’da 1 buçuk lira

AŞTİ'de Büyükşehir Belediyesine ait 5 yeni tuvalet ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı. Ankara'daki uygulamanın ardından gözler İstanbul'a çevrildi. Zira İstanbul'daki Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda cezaevini andıran tuvaletler 1 buçuk liradan hizmet veriyor. Üstelik alternatifi de yok.

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) Büyükşehir Belediyesine ait tuvaletlerin ücretsiz olması yönünde alınan karar kapsamında 5 yeni tuvalet hizmete girdi. Büyükşehir Belediyesi, ücret alan ve mahkeme süreci devam eden 5 tuvalet işletmesinin dışında 5 farklı noktada bulunan tuvaletleri ücretsiz olarak hizmete açtı.

Türkiye'nin en büyük ikinci büyük otobüs terminali olan ve her gün yüz binlerce yolcu sirkülasyonun yaşandığı AŞTİ'de seyahat eden yolcuların mağdur olmadan tuvalet ihtiyaçlarını giderebilmeleri için Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz tuvalet uyarı levhaları yerleştirdi. Vatandaşların belediyeye ait 5 tuvaleti ücret ödemeden kullanabileceğini belirten yetkililer, “Şu anda AŞTİ'de hizmet veren 5 ücretli ve 5 ücretsiz tuvalet var.

Personel ve restoranlara ait tuvaletleri de ücretsiz yaparak, hizmete açtık” dedi. Ücretsiz tuvaletlerin biri zeminde gelen yolcu bölümünde, ikisi asma katta, ikisi de giden yolcu katında bulunan AŞTİ'de özel işletmelere ait diğer tuvaletlerin mahkeme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte tamamı ücretsiz olarak kullanıma açılacak. (İHA)

İSTANBUL’DA BİR BUÇUK LİRA

Ankara’dan gelen haber gözleri İstanbul’a çevirdi. İstanbul’un en büyük otogarı konumundaki Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda tuvaletlere turnike sistemi ile girilebiliyor. Adı sık sık ‘tahliye’ haberleri ile gündeme gelen ve işletmesi özel bir şirkete ait otogarda, tuvalet ücretleri bir yıldan uzun süredir 1 buçuk lira.

Turnike sistemi cezaevini andırıyor

Her gün binlece insanın kullandığı İstanbul otogarındaki tuvaletler ücretlerinin yanı sıra görünüşüyle de modernlikten uzak. Cezaevi girişini andıran bir turnikeden girilen tuvaletler hijyen açısından da kullanışlı değil. Tuvalete girerken yanınızda bavul varsa bunu turnikeden geçirme imkanınız da yok. İşletme bunun için de ilginç bir çözüm geliştirmiş. Turnikenin yan bölümünde demir parmaklıklarla kapatılan alanın alt kısmına bavul girebilecek büyüklükte bir giriş açılmış. Bavulunuzu bu alandan içeri geçirdikten sonra turnikeden tuvalete girebiliyorsunuz.