Ankara’da ünlü restoran alev alev yandı

Ankara'da Albadros restoranda günün ilk saatlerinde yangın çıktı. Ünlü sanatçıların da sahne aldığı öğrenilen mekânda büyük çapta hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Çankaya Yıldızevler Mahallesi 708. Sokak’ta Albadros Restaurant çalışanların temizlik yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik panosu patladı.

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Patlama sonrası çıkan yangında alevler kısa sürede iş yerini sardı. Çalışanlar ise kendilerini dışarı atarak itfaiyeye durumu bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin güçlükle müdahale ettiği alevler çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

BİNADA BÜYÜK PANİK

Yangın sırasında restorandan yükselen dumanlar çevredeki iki apartmanı etkisi altına aldı. Binada oturanlar yaşadıkları panikle dışarı çıktı.

Binada oturanların dumandan etkilenme ihtimaline karşı olay yerine 112 Acil Servis ambulansları sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin güçlükle söndürdüğü yangın sonrası, ünlü sanatçıların da sahne aldığı öğrenilen restoranda büyük çapta hasar meydana geldi. AA