Ankara’da yine sel!

Yağışlar Ankara'da bir kez daha sele neden oldu. Yine benzer tablo kameralara yansıdı. Araçlar trafikte kaldı, dükkanları su bastı. Araçlarında mahsur kalanlardan bazıları itfaiye ekiplerinin yardımı ile selden kurtuldu. Öte yandan İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Kuvvetli sağanak nedeniyle başkentin cadde ve sokaklarında yoğun su birikintileri oluştu. Yoğun yağış Mamak ve Çankaya ilçelerinde su baskınlarına neden oldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

YILDIRIM DÜŞTÜ!

Yağış sırasında Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nin bulunduğu alana yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi nedeniyle acil servis çatısında dumanlar yükselirken can kaybı ve yaralanma meydana gelmediği öğrenildi.

Çankaya’da özellikle Turan Güneş Bulvarı’nda su birikintileri oluşurken, Konya Yolu Kepekli Mevkisi’nde yağışla birlikte AŞTİ istikametinde 2 şerit trafiğe kapandı.

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Kent merkezinin bazı kısımlarında su birikintileri sebebiyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Belediyeye ait çok sayıda vidanjör, şehrin çeşitli noktalarındaki yol, köprü altı ve sokaklarda tıkanan rögarlara müdahale etti, polis ve itfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi.

Yollarda kalan araçlar vatandaşlar tarafından çağrılan kurtarıcılar ve itfaiye ekipleri yardımıyla kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, görev yaptıkları noktalarda su birikintilerini boşaltmak için görev yaparken, polis ekipleri de bazı yollarda geçişleri araç trafiğine kapattı.

İSTANBUL İÇİN DE UYARI GELDİ

Öte yandan İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. AJANSLAR