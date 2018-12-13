Son dakika… Ankara’daki tren kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Ankara'daki tren kazasıyla ilgili 3 TCDD personeli gözaltına alındı. Başsavcılık, 9 kişinin öldüğü 86 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kusuru bulunduğu tespit edilen kontrolör, tren teşkil memuru(makasçı) ve tren hareket memuru 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı

Ankara – Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz tren ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle üst geçit çöktü. Kazada üçü makinist 9 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden yolcuların cenazeleri Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

ÖLEN MAKİNİSTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Kazada ölen makinistlerin isimleri de belli oldu. Yüksek Hızlı Tren makinistleri Adem Yaşar ve Hulusi Böler ile kılavuz tren makinisti Kadir Ünal, kazada yaşamını yitirdi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI! 3 MEMUR GÖZALTINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tren kazasıyla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kaza soruşturmasında 3 savcının görevlendirildiği belirtildi. Başsavcılık, 9 kişinin öldüğü 86 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kusuru bulunduğu tespit edilen kontrolör, tren teşkil memuru(makasçı) ve tren hareket memuru 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

TÜRKİYE’NİN EN HIZLI TRENİ

Ankara-Eskişehir hattında saatte 250 kilometre hıza ulaşabilen hızlı trenin ardından, Türkiye´nin hizmete giren ikinci hızlı treni olan Ankara-Konya Hızlı Treni, 25 Mayıs 2015 tarihinde ilk seferini yaptı. 306 kilometre mesafeyi 1,5 saatte kat edebilen tren, TCDD tarafından Alman Siemens firmasına yaptırıldı. Saatte 320 kilometre hıza ulaşabilen hızlı tren, 111’i business, 333’ü ekonomi sınıf olmak üzere 444 yolcu kapasiteli.

16 kişi oturma kapasiteli bir restoran, 2 adet tekerlekli sandalye yeri, vagon tavanlarında yolcu bilgilendirme amaçlı monitörler ve engelli yolculara yönelik alanlarda personelle iletişim sağlanması için dahili telefonlar yer alan hızlı trenin turkuaz rengi ise TCDD´nin yaptığı anket sonucu vatandaşlar tarafından belirlendi. Almanya’da üretimi yapılan YHT, Sakarya’daki TÜVASAŞ tesislerinde turkuaza boyandı. YHT’lerde araç güvenliği ve tren kontrol sistemi olmak üzere 2 güvenlik sistemi bulunuyor.

SAĞLIK BAKANI: 9 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK 84 YARALI VAR

Yaralanan hastaları tedavi gördükleri Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ”Toplam 9 vatandaşımızı kaybettik” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sabah saatlerinde Ankara'da meydana gelen Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasında yaralananları tedavi gördükleri Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Bakan Koca, ”Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. 06.36'da olan kaza sonrası hastanelerimize gelen 84 hastamız oldu. Bu 84 hastanın şu an 34'ünün tedavileri hastanelerimizde devam ediyor. 8 hastamız özellikle olayın olduğu mahalde, bir hastamızı da Kalp Onkoloji Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen kaybettik. Yani toplam 9 vatandaşımızı kaybettik. Şu an 34 tedavisi devam eden hastamızın 2 tanesinin durumu biraz daha ağır. Yoğun bakım şartlarında tedavisi devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyor, hala tedavisi devam eden yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu anlamda bir daha benzer kazaları Rabbim yaşatmasın” şeklinde konuştu.

Koca, “Olay yerinde hiç yaralı kaldı mı?” sorusu üzerine, ”Kalmadı. Şu an 34 yaralımızın hastanelerimizde tedavisi devam ediyor. 2 tanesi dışında gerisinin ciddi bir sorunu yok” yanıtını verdi.

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7 KİŞİ DAHA TABURCU OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’daki Yüksek Hızlı Tren kazasında yaralananlardan 7’sinin daha taburcu olduğunu, 27 kişinin tedavisinin ise sürdüğünü bildirdi. Koca, Twitter’daki paylaşımında, “Bugün hepimizi üzüntüye boğan tren kazasında yaralananlardan 7’si daha taburcu oldu. Toplam 27 kişinin tedavisi devam etmekte olup, 2’sinin durumu ciddiyetini korumaktadır.” ifadelerine yer verdi.