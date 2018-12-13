Ankara’daki Yüksek Hızlı Tren kazasında ölenlerin kimlikleri

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz İstasyonu'nda yol kontrolü yapan kılavuz trene çarpmasının ardından hayatını kaybeden 9 kişinin de kimlikleri belli olmaya başladı. Feci kazada yaşamını kaybedenler arasında ünlü profesör Berahitdin Albayrak da bulunuyor.

Ankara’da sabah saatlerinde meydana gelen, 3’ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı tren kazasının ardından enkazdan çıkarılan 8 kişinin cenazesi, Keçiören’deki Adli Tıp Kurumuna nakledildi.

Feci kazada ölenlerin kimlikleri de belli olmaya başladı.

Kazada Yüksek Hızlı Tren makinistleri Adem Yaşar ve Hulusi Böler ile kılavuz tren makinisti Kadir Ünal’ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

6 YOLCUDAN KİMLİĞİ BELLİ OLANLAR

Kazada Konya Medicana Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi Doktoru Uzm. Dr. Tahsin Ertaş ile TÜBİTAK Tarafından Konya Bilim Merkezi’nde yapılacak “Bilim Cafe” programına katılmak üzere Konya’ya gelen Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak’ın da yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Ankara Üniversitesi internet sitesinde yayımladığı mesajda, “Üniversitemiz önceki rektör yardımcılarından Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak’ı (53) gerçekleşen elim tren kazasında kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tren kazasında vefat eden diğer vatandaşlarımız ile birlikte hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm Ankara Üniversitesi camiasına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

EŞİNİ KISA SÜRE ÖNCE KAYBETMİŞTİ

Eşini bir süre önce kaybeden Albayrak’ın iki çocuğu olduğu öğrenildi.

SAĞLIK BAKANI: 9 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK 84 YARALI VAR

Yaralanan hastaları tedavi gördükleri Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ”Toplam 9 vatandaşımızı kaybettik” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sabah saatlerinde Ankara'da meydana gelen Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasında yaralananları tedavi gördükleri Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Bakan Koca, ”Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. 06.36'da olan kaza sonrası hastanelerimize gelen 84 hastamız oldu. Bu 84 hastanın şu an 34'ünün tedavileri hastanelerimizde devam ediyor. 8 hastamız özellikle olayın olduğu mahalde, bir hastamızı da Kalp Onkoloji Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen kaybettik. Yani toplam 9 vatandaşımızı kaybettik. Şu an 34 tedavisi devam eden hastamızın 2 tanesinin durumu biraz daha ağır. Yoğun bakım şartlarında tedavisi devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyor, hala tedavisi devam eden yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu anlamda bir daha benzer kazaları Rabbim yaşatmasın” şeklinde konuştu.

Koca, “Olay yerinde hiç yaralı kaldı mı?” sorusu üzerine, ”Kalmadı. Şu an 34 yaralımızın hastanelerimizde tedavisi devam ediyor. 2 tanesi dışında gerisinin ciddi bir sorunu yok” yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

Ankara’da sabah saatlerinde Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), Marşandiz istasyonuna girişi esnasında raylarda bulunan kılavuz tren ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3’ü makinist 9 kişi hayatını kaybetmiş, 47 kişi de yaralanmıştı.