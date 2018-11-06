Ankara’ya otobüsle gitmek uçakla gitmekten daha kolay

SÖZCÜ muhabiri İstanbul Havalimanı’na otobüsle gitti, izlenimlerini yazdı. İstanbul Havalimanı’na gitmek için ortalama 4 saat önce yola çıkmanız gerekiyor. Uçuş süresini de hesaba katınca Ankara’ya gitmek 7 saati buluyor. Bu durum otobüsle 5.5 saat süren seyahati daha cazip kılıyor...

İstanbul Havalimanı'nın ilk etabı 29 Ekim'de açıldı. Ankara, Antalya, İzmir ve Kıbrıs'a uçuşlar başladı. Havalimanına yolcu taşıma işlemi İETT ve HAVAİST otobüsleriyle yapılıyor. İETT Genel Müdürlüğü ilk etapta 3 hatta 9 İETT otobüsünün, HAVAİST'in ise 4 hatta 18 otobüsle yolcu taşınacağını, yılbaşından sonra sayının artacağını açıkladı.

GÜNDE 5 UÇAK VAR

Biz de geçen cumartesi Beylikdüzü TÜYAP'tan kalkan HAVAİST otobüsüyle İstanbul Havalimanı'na gitmeyi denedik. Havalimanında günde 5 uçak kalkıyor. Servisler de uçakların sefer saatine göre ayarlanmış. Uçağa yetişmek için, sefer saatinden ortalama 4 saat önce kalkan otobüslere binmeniz gerekiyor. 15:55'te kalkacak uçuş için Beylikdüzü'ndeki evimizden 11:00'de çıktım. 11:20'de TÜYAP durağındaydım. Servisin 12:00'de hareket edeceği bilgisi verildi.

1 SAAT 40 DAKİKA

Servislerde İETT otobüslerinde bulunan kart okuma cihazlarından var. İstanbulkart'la 10 TL ödeme yaparak otobüse biniyorsunuz. Otobüste bulunan bir çift, 17:30'daki Kıbrıs uçağına biletleri olduğunu söyledi. Bir diğer yolcu 15:55 İzmir uçağına yetişmeye çalışıyordu. TEM otoyolundan devam ederken trafikte beklemeler de yaşandı. 12:00'de başlayan yolculuğumuz 13:41'de havalimanına varmamızla son buldu. 15:55'te kalkacak uçak için önümüzde 2 saatten fazla zaman vardı.

OTOPARK AÇILMADI

Havalimanının İç Hatlar Terminali'ne giriş yaptık. Çok sayıda güvenlik kontrol noktasından henüz ikisi hizmet veriyor. Güvenlik kontrolünü geçtikten sonra tam karşıda havalimanının şimdilik tek kafeteryası görülüyor. Görevli diğer kafetaryaların henüz açılmadığını belirtti. Uçak saatini bekleyen yolcularla sohbet ettik. Terminaldeki genç bir çift, özel araçlarıyla trafiğe takılmadan 35 dakikada Zincirlikuyu'dan İstanbul Havalimanı'na ulaştıklarını, ancak otopark henüz açılmadığı için otomobillerini bir yakınlarıyla geri gönderdiklerini söyledi.

OTOBÜSLE DAHA KISA

Yılbaşına kadar yeni havalimanından uçacak yolcuların yanına kitap ve gazete almaları vakit geçirmek için faydalı olacaktır. Çünkü henüz birçok dükkan açılmamış. Evden çıkış saatimiz 11.00 olduğu için uçağımız kalkmadan 5 saat önce yola çıktık. Ankara için hesap yaparsak 1 saat 20 dakika da uçuş süresi. Toplam 6 saat 20 dakika oldu. Esenboğa Havalimanı'nda Ankara şehir merkezine varış süresini de hesapladığınızda şehirler arası otobüsle Ankara'ya gitmenin daha kısa sürdüğü görülüyor. Çünkü özel aracınızla 4.5- 5 saatte gittiğiniz Ankara, otobüsle ise 5.5 ya da 6.5 saat sürüyor.

Dönüşte ise İST19 Taksim, Beşiktaş, Yeni Havalimanı hattındaki otobüslere bindim. “Kaç dakikada Zincirlikuyu metrobüs durağına giderim” diye sorduğumda görevli “30 dakika” dedi. Kalkış ise uçağın geliş saatine göreydi. İniş yapan Ankara uçağı yolcularının büyük kısmı bu servisteydi. Otobüs neredeyse doluydu. 30 dakikadan fazla servisin hareket etmesini bekledik.

UÇAĞI KAÇIRAN VAR

Otobüsüne binen Elnaz P. isimli yolcu 13:40 Antalya aktarmalı Ankara uçağını 10 dakikayla kaçırdığı ve başka uçak olmadığı için geri evine döndüğünü anlattı. Elnaz P., “10.30 da Taksim'deydim. Ama servis 12'deymiş. 09:50'deki servise binmem gerekiyormuş. Yarım saatlik yol için 4 saat önce servise bineceğimi düşünemedim. 12 servisiyle havalimanına geldiğimde 10 dakika önce uçağın kapıları kapanmıştı” dedi.